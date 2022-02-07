自小客車台南「逆向上國道」　警攔車開罰！

▲54歲李姓男子疑路況不熟逆上國3，被警方攔下開罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



54歲李姓男子5日大年初六下午3時16分許，疑因路況不熟，駕車自關廟服務區逆向行駛於國道3號路肩，國道警察第八公路警察大隊據報在國道3號367.3里北向路肩處將李男人車攔下，平安助其脫困，初步調查李男並無酒駕，警方將依法開單舉發。

國道警察第八大隊指出，2月6日下午3時16分許，李男駕駛自小客車，疑因路況不熟於台南關廟服務區逆向在國道3號往南行駛於外側路肩，八大隊獲報後馬上調派編號872、880、870巡邏車前往查處及第五大隊編號551前往協處，在國道3號367.3里北向處外側路肩攔獲該部自小客車，駕駛李男經酒測無飲酒情形，警方協助其人車脫困，並依違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第7款（違規逆向行駛）之規定製單舉發，處汽車駕駛人新台幣3千元以上6千元以下罰鍰；另有無涉嫌刑法第184條第1項妨害交通往來安全罪部分，待警方調查後再移送地檢署偵辦。

▲國道警察第八大隊善化分隊小隊長戴鵬洲說明警方查處情形。

第八大隊呼籲民眾，倘有逆向誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。