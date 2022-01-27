女三寶奪命逆向釀1死　網揪影片「11大疑點」越看越氣：明明能迴轉

記者黃可昀／綜合報導

環東大道25日晚間發生死亡車禍，肇事的41歲伍姓駕駛聲稱「看錯導航」，一路逆向行駛在南港往內湖方向，迎面撞上22歲黃牌重機騎士，對方當場飛落高架橋身亡，另一名遭波及的轎車駕駛則未受傷。事件曝光在PTT引發熱議，網友提出11大疑點，直指伍姓駕駛「從頭到尾至少有11處奇異的地方，三寶視而不見？」

▲黃牌騎士被撞飛到橋下當場離世。（圖／記者游宗樺翻攝）



原PO在PTT點出，伍姓駕駛說自己看錯導航才逆向，不過從行車紀錄器畫面來看，駕駛竟然錯過11次逆向提醒與迴轉機會。這11項疑點包括地面標示的雙黃線、反光回復型防撞桿、測速照相機反向、與其他車輛反向、地上標線非順向、地面的文字顛倒、路邊反光標記牌是紅色、告示牌非順向、路肩變成在左側等等。

原PO不解的是，「從一開始跨越雙黃線就覺得匪夷所思，沿路上那麼多標線、告示牌、警示措施，都沒有覺得怪怪的嗎？」而且多次經過地面有標線的路段，明明文字都是相反的，不可能沒看見，更何況汽車都是迎面而來，早該察覺異狀，但卻都沒有及時迴轉，「重頭到尾至少有11處奇異的地方，三寶視而不見？還是第一天開車出門？正常導航應該會請妳迴轉啊！」

網友也批評，「那兩個小孩的心理陰影不知道多大」、「三寶發現是逆向還是繼續開，不會停下來的」、「搞不好還以為怎麼大家都逆向」、「她肯定知道逆向，就是賭，看有沒有出口下去」、「你說的這些怪都是建立在正常邏輯的駕駛，如果她正常早就不會開過去雙黃線」、「台灣在那邊考轉彎倒車壓線根本沒屁用，還不如道路駕駛考多一點。」