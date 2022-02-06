　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法國總統候選人宣稱：當選總統就「退出北約」　不再捲入他國衝突

法國總統大選敗選候選人雷朋（Marine Le Pen）。（圖／路透社）

▲法國總統候選人雷朋（Marine Le Pen）表示，當選就退出北約。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

法國極右翼政黨「國民聯盟」（Rassemblement national）領袖雷朋（Marine Le Pen）在一個競選活動中宣稱，如果當選總統，就會退出北約，「我們必須自由捍衛自己的利益，脫離軍事集團的邏輯......所以我將退出北約，這樣我們就能不再捲入其他國家的衝突。」

法國將於今年4月舉行總統大選，由於烏克蘭邊境正逢俄羅斯大軍集結的危機，總統馬克宏忙於因應烏克蘭危機與防疫工作，尚未表態競選連任，但是一名總統幕僚曾告訴法新社，馬克宏可能於本月10日到20日之間宣布參選。

馬克宏說，這會威脅到歐洲集體安全，若他此刻投入競選，無異於違背他當初矢言承擔總統責任直至最後一刻的承諾。

▲▼法國總統馬克宏。（圖／達志影像／美聯社）

▲民調預測法國總統馬克宏連任機率大。（圖／達志影像／美聯社）

法國公眾意見機構（IFOP）與菲杜奇公司（Fiducial）1日公布的民調顯示，馬克宏將在第一輪投票以24%得票率勝出。

根據預估，極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）和保守派的波克瑞斯（Valerie Pecresse）之間可能有一人會進入4月24日的第2輪投票；若馬克宏與雷朋對決，將以55%比45%勝選；若馬克宏對上波克瑞斯，也將以54%比46%贏得連任。

一般預期馬克宏很有可能連任，但也有分析師指出，目前的民調數字還不能斷定結果，因為許多選民尚未決定票投何人。

►810元就能入手Kate Spade皮件

ET快訊
好市多「夢幻遮陽亭」5賣點超心動！價格驚呆網
她初二出門買年菜「離奇失蹤」　78小時後慘變河中浮屍
假跳也可以！宮廟徵3乩童「日薪6000元」：會基本步法就好
2劑疫苗打完半年抗體量狂降！研究：與「這2原因」有關
女友偷500元「鈔票記號露餡」！他氣炸：包吃住還不滿足？
恐怖蜈蚣闖月台咬人！他買完年貨腳踝爆血　警急送醫搶救
親戚確診卻隱瞞！馬國網紅妻兒吃完年夜飯染疫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

法國總統候選人宣稱：當選總統就「退出北約」　不再捲入他國衝突

中風男「鬍子刮半邊」飯只吃半碗　醫驚：半邊腦壞了

親戚確診卻刻意隱瞞！男DJ妻兒吃完年夜飯染疫　怒轟：自私的人滾

立陶宛外長：台灣代表處不更名　將會澳洲官員談中國脅迫

正妹豐唇超滿意　嗨翻狂飲一整晚！醒來臉上「慘掛2條大香腸」

她初二出門買年菜「離奇失蹤」　78小時後慘變河中浮屍

打完第2針半年抗體量降到谷底！　日研究曝：與「2關鍵因素」有關

奧客拍空包裹客訴「沒收到戒指」　店家一看傻眼：你手上的是什麼

萌度破表！日本竟然有「雙馬尾日」、「女性制服日」

冬奧隔離伙食太差！女選手餓到哭　國際奧會急滅火「我們會負責」

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

乘魔毯懸空飄浮飛越海面！　「真實版阿拉丁」帥氣現身杜拜

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

惡霸犬小手緊抱腿「不讓出門」　睜大眼睛還泛淚：姐姐留下來嘛

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

俊昊穿龍袍跳《我們家》露犯規微笑　寵《衣袖》妹妹：公主大人吃飽沒♥

林俊傑新加坡金沙路邊突擊開唱！　《當你》經典歌...自彈自唱《恭喜恭喜》

台中知名排骨酥麵瓦斯爆炸　超濃黑煙竄天「燃燒約40m²」

法國總統候選人宣稱：當選總統就「退出北約」　不再捲入他國衝突

中風男「鬍子刮半邊」飯只吃半碗　醫驚：半邊腦壞了

親戚確診卻刻意隱瞞！男DJ妻兒吃完年夜飯染疫　怒轟：自私的人滾

立陶宛外長：台灣代表處不更名　將會澳洲官員談中國脅迫

正妹豐唇超滿意　嗨翻狂飲一整晚！醒來臉上「慘掛2條大香腸」

她初二出門買年菜「離奇失蹤」　78小時後慘變河中浮屍

打完第2針半年抗體量降到谷底！　日研究曝：與「2關鍵因素」有關

奧客拍空包裹客訴「沒收到戒指」　店家一看傻眼：你手上的是什麼

萌度破表！日本竟然有「雙馬尾日」、「女性制服日」

冬奧隔離伙食太差！女選手餓到哭　國際奧會急滅火「我們會負責」

人夫猶豫「郊區透天vs.市區電梯大樓」？　過來人點出以小孩為主

美股也能存股！達人分析「5大優點」　適合小資族、操作更簡單

「美女藝術家」用極簡插畫道出厭世瞬間　描繪現代人心境超有共鳴

薩摩耶猛掉毛...飼主巧思織成毛帽　紡紗工序曝光還可做成羽絨被

楊小黎片場講髒話「媽媽當眾打巴掌」　童星長大沒崩壞：全靠虎媽

預售屋「開售就賣8、9成」！過來人曝暗黑手法：直接走人

腥夫將復出　佐佐木希「長文力挺」：守護從零開始努力的老公

澎湖球棒隊升級長槍組！KTV互打還包圍警察　鄉民嚇歪急喊縣長

35歲趙孟姿懷二寶「剛好踩高齡產婦的線」　曝身體變化：真的有差！

健身服務申訴一年4000件　政院：簽訂健身契約切記「五要原則」

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

國際熱門新聞

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

捐精男愛上人妻！真槍上陣替她肉體注射

學者怒揭莫德納疫苗實驗內幕！後悔當白老鼠

性愛殺機！他新婚墜崖亡　竟是妻推下

北京隔離飯店伙食難吃　女選手餓到每天哭

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

5歲童受困32公尺深井5天　救出已成遺體

人妻遭輪暴後遊街　女鄉民搶看歡呼

18歲少年吃半熟豬肉　大腦到腹腔都爬滿絛蟲

他被鱷魚啃光腐屍　真凶竟是嬌妻

她初二出門買菜「離奇失蹤」慘變河中浮屍

親戚確診卻刻意隱瞞！男DJ妻兒吃完年夜飯染疫

冬奧開幕式驚見「韓服」　南韓人氣炸

2劑打完半年抗體量狂降！研究：與2因素有關

更多熱門

相關新聞

俄烏戰雲密布　首批美軍抵達波蘭

俄烏戰雲密布　首批美軍抵達波蘭

在俄羅斯於烏克蘭邊境集結10萬大軍導致情勢緊張之際，首批增援美軍已抵達位於波蘭東南部里茲索夫（Rzeszow）的軍事基地，要強化北大西洋公約組織（NATO）在東歐的軍力。

中俄聯手反對北約東擴　莫斯科挺一中

中俄聯手反對北約東擴　莫斯科挺一中

普丁不急著打烏克蘭　CNN曝還有5招

普丁不急著打烏克蘭　CNN曝還有5招

美向東歐增援！五角大廈曝「不入烏作戰」原因

美向東歐增援！五角大廈曝「不入烏作戰」原因

俄邊境軍力又擴大　3千美軍赴東歐

俄邊境軍力又擴大　3千美軍赴東歐

關鍵字：

法國總統法國總統大選北約Marine Le Pen

讀者迴響

熱門新聞

林志玲被暗指找代孕「沉默3天出聲」！

威力彩上看9.1億　4星座、4生肖有望發了

男星妻反轉「懷第3胎」不離婚了！被質疑不避孕怒回擊

2022還有6大連假　看攻略「爽休9天」玩爆

知名手搖店員「煮鍋泡髒鞋」！超噁畫面曝

飯店吹風機超難用！內行人解答：都錯怪業者了

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

《華燈3》為何不上線？網瘋猜：結局重拍

桃園爆投注站女店員「刮刮樂騙老人」：從他身上賺5000元

高鐵哪站地點最爛？　這站被一面倒點名：請正名

懂投資！女友見她買房「脫口1句」全家傻了

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

4大超商「開工咖啡優惠」先看！

人夫KTV慶生「被正妹下屬吹蠟燭」！驚見超誇張姿勢

Toyz想拍賣「英雄聯盟」冠軍戒：Toyz已經死了

更多

最夯影音

更多
雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來
乘魔毯懸空飄浮飛越海面！　「真實版阿拉丁」帥氣現身杜拜

乘魔毯懸空飄浮飛越海面！　「真實版阿拉丁」帥氣現身杜拜

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面