法國總統候選人宣稱：當選總統就「退出北約」　不再捲入他國衝突

▲法國總統候選人雷朋（Marine Le Pen）表示，當選就退出北約。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

法國極右翼政黨「國民聯盟」（Rassemblement national）領袖雷朋（Marine Le Pen）在一個競選活動中宣稱，如果當選總統，就會退出北約，「我們必須自由捍衛自己的利益，脫離軍事集團的邏輯......所以我將退出北約，這樣我們就能不再捲入其他國家的衝突。」

法國將於今年4月舉行總統大選，由於烏克蘭邊境正逢俄羅斯大軍集結的危機，總統馬克宏忙於因應烏克蘭危機與防疫工作，尚未表態競選連任，但是一名總統幕僚曾告訴法新社，馬克宏可能於本月10日到20日之間宣布參選。

馬克宏說，這會威脅到歐洲集體安全，若他此刻投入競選，無異於違背他當初矢言承擔總統責任直至最後一刻的承諾。

▲民調預測法國總統馬克宏連任機率大。（圖／達志影像／美聯社）



法國公眾意見機構（IFOP）與菲杜奇公司（Fiducial）1日公布的民調顯示，馬克宏將在第一輪投票以24%得票率勝出。

根據預估，極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）和保守派的波克瑞斯（Valerie Pecresse）之間可能有一人會進入4月24日的第2輪投票；若馬克宏與雷朋對決，將以55%比45%勝選；若馬克宏對上波克瑞斯，也將以54%比46%贏得連任。

一般預期馬克宏很有可能連任，但也有分析師指出，目前的民調數字還不能斷定結果，因為許多選民尚未決定票投何人。