習近平挺普丁！聯手「反對北約東擴」　俄國支持一中政策

▲普丁與習近平在北京冬奧開幕式前會晤。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

2022北京冬奧4日登場，中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁也在開幕式前，舉行雙邊會談。根據會後聯合聲明，中俄在一系列問題上達成共識，包括反對北約東擴，「嚴正關切」英美澳軍事安全聯盟AUKUS，並且在多個領域加強合作。此外，俄羅斯也表明支持北京「一中政策」。

BBC指出，中俄共同面臨西方國家施壓，卻因此走得更近，聯合聲明裡寫道，「中俄情誼沒有界線，也沒有不能合作的領域。」儘管內文沒有提及烏克蘭，但兩國都指控北約國家擁護冷戰意識形態，普丁還宣稱，西方強國正在利用北約削弱俄羅斯。

此外，中俄關注的AUKUS旨在協助澳洲打造核潛艦、加強印太安全，在很大程度上被視為抗中行動，因為北京長期被指控加劇南海等地區的緊張局勢。

▲習近平出席北京冬奧開幕典禮。（圖／路透）

美國總統拜登2日正式批准向東歐增派美軍，支援北約盟友。莫斯科卻表示，此舉極具「破壞性」，而且進一步證明該國對北約東擴的擔憂。

BBC駐上海記者布蘭特（Robin Brant）分析，「普丁是冬奧開幕式的客串嘉賓，這趟訪問更大的意義在於，習近平及普丁都迫切想要展現深化合作及共享世界觀。」但他指出，對中國而言，目前局勢形成「一個微妙的平衡。北京與烏克蘭也有政經關係，因此俄羅斯入侵或軍事攻擊，也可能破壞習近平的地位。」

俄羅斯邊境軍力估計已達13萬，卻仍堅決否認入侵意圖。普丁先前提出「安全保證」，要求北約不允許烏克蘭加入，並且退出東歐、停止東擴。在增派邊境軍力之際，他也多次強調，西方國家忽略莫斯科的擔憂。

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