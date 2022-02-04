不急著打烏克蘭　CNN分析「普丁下一步」還有5條路可走

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

CNN分析指出，烏俄邊境緊張之際，全球都很擔憂是否開戰。但是，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）至少握有其他5大選項及策略，不須直接入侵烏克蘭，也能造成巨大影響；此外，根據他以往的執政紀錄，也很可能做出跌破世人眼鏡的決策。

一、什麼都不做



各界普遍認為，俄羅斯如今勢必要採取行動，以免被認為「軟弱」，但克里姆林宮內部人士卻可能認為，「不採取任何行動」看起來既有戰略智慧，又能掌握地緣政治優勢，並且進一步說服普丁這麼做。

二、我們都沒有想到的事

普丁從無名小卒爬到權力高峰，素有不按牌理出牌、決策出乎意料的紀錄，不論1999年入侵車臣、2002年應對莫斯科歌劇院挾持事件、2003年逮捕俄國富商霍多爾科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky），以及2014年併吞克里米亞，皆是如此。

CNN指出，普丁不必入侵烏克蘭，也可以透過多種手段，造成深遠影響；依據地緣情勢，他在阿富汗、瑞典及挪威等北極圈國家、專制政權眾多的中亞，甚至遙遠的南美洲，都有採取行動的空間及可能性。

▲烏克蘭軍方2021年12月在東部邊境進行砲兵演習。（圖／路透）

三、解決烏東「分離主義地區」問題

烏東分離主義份子把持頓巴斯（Donbas），自封「頓涅茨克人民共和國」（Luhansk and Donetsk People's Republics），長期獲得莫斯科支持，並與烏克蘭政府處於交戰狀態。烏俄對此舉行和平談判，卻陷入僵局已久，一方面是因為莫斯科往往不守信用，另一方面是因為基輔不願妥協、將此地區的控制權拱手讓人。

事到如今，普丁及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）可能進行簡短會談，但2人對國內政壇及社會大眾都很難給出交代，尤其莫斯科根本無法輕易擺脫頓巴斯的代理人，因為對方非常頑固。因此，這是目前為止，對雙方而言最糟糕的選項。

四、承認烏東分離主義份子掌控的領地



俄羅斯議會本周提出上述選項，但目前尚不清楚，將會採取何種形式的承認。舉例來說，「頓涅茨克人民共和國」將成為俄國領土的一部分，或者一個完全獨立的實體？還是僅由俄羅斯「維和部隊」提供協防，使該地區免受烏克蘭武力傷害？

不論如何，對於俄羅斯而言，這都將是「雙輸」局面，因為短暫的榮耀時刻過去後，不僅要承受美國的破壞性制裁，也須著手解決當地經濟問題，即使只是派兵協防，把俄軍推往前線就有風險，一旦擦槍走火、造成人員喪生，就可能捲入全面開戰的局面。

▲俄國多年來堅定支持白俄羅斯總統盧卡申科（左）。（圖／路透）

五、把成千上萬的軍隊留在白俄羅斯



莫斯科多年來堅定支持白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），甚至在2020年派兵協助平息示威騷亂，如今可能要求回報。

俄軍近月大量部署白俄，宣稱是為了準備即將到來的聯合演習，但演習落幕後，普丁可能下令部分甚至全部俄軍駐紮原地；此地距離烏克蘭首都基輔僅2小時車程，將有效威脅基輔、西邊的波蘭，以及北方波羅的海國家。

若上述情況成真，華府批評普丁「接受盟友邀請駐軍白俄」似乎也站不住腳，因為美軍也遍佈歐洲的北約成員國。如此一來，俄羅斯將贏得一場勝利，烏克蘭安全狀況也會急遽惡化。

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