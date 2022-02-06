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快訊／蘇貞昌出手了！6措施「物價不調漲」　減緩餐飲、小吃攤壓力

▲▼行政院長蘇貞昌召開「物價及金融穩定議題討論會議」。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌召開「物價及金融穩定議題討論會議」。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

為因應國際原物料上漲，行政院長蘇貞昌6日召開「物價及金融穩定議題討論會議」，會中也下達6大措施，確定免徵原物料稅負，或貨物稅、關稅減半，以及民生天然氣、液化石油氣不調漲，以降低餐飲與小吃攤商營運成本。

考量極端氣候造成農作物減產，疫情影響物流，導致2021年1月以來，黃豆、小麥、玉米等關鍵進口原物料價格大幅上揚，加上近期石油供給吃緊，俄烏情勢緊張，國際原油持續上漲。為此，蘇貞昌特別召開「物價及金融穩定議題討論會議」，聽取國發會、經濟部、農委會、財政部、金管會、央行等部會報告。

蘇貞昌為穩定民生物價、減輕民生餐飲業者營運負擔，下達6大措施，自7日起至2022年4月30日止，其中包括：第一，免徵進口玉米、黃豆營業稅；第二，免徵進口小麥營業稅；第三，奶油、烘焙用奶粉進口關稅減半。

以上三點，評估可有助於減輕業者飼料成本負擔，緩和肉類食材價格上調壓力，以及減輕製作食用油(主要原料黃豆)相關業者成本負擔，還有減緩零售端業者調漲相關食品價格、降低糕餅業者原物料成本等。

另外，蘇貞昌也指示，調降汽柴油貨物稅，因近期石油供給吃緊、俄烏情勢緊張，油價突破每桶90美元，為減緩油價對國內企業、民生的影響，汽柴油貨物稅繼去年12月調降1元/1公升，加碼調降汽油貨物稅1元/1公升(共2元/1公升)、柴油貨物稅0.5元/1公升(共1.5元/1公升)。

至於天然氣方面，蘇貞昌指示，天然氣民生用戶、液化石油氣（桶裝瓦斯）價格維持不調漲；而水泥貨物稅減半、小麥關稅降為免稅、牛肉關稅減半，也一併續延至4月30日止。

在近期雞蛋供給問題方面，蘇貞昌表示，為協助蛋農增加雞蛋生產，以及降低因玉米黃豆進口價格上漲導致生產成本增加，他請農委會研擬對蛋農的生產補助措施，包括對蛋農的成本差額補助、蛋中雞代養補助及淘汰寡產母雞的補助等措施。

▼行政院長蘇貞昌召開「物價及金融穩定議題討論會議」。（圖／行政院提供）

▲▼行政院長蘇貞昌召開「物價及金融穩定議題討論會議」。（圖／行政院提供）

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