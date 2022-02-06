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北市7日起開放高端3處隨到隨打　2萬人預約BNT同步接種

▲▼台北市政府公布，高端疫苗現場掛號的時間和地點。（圖／台北市政府提供）

▲台北市政府公布高端疫苗現場掛號時間和地點。（圖／台北市政府提供）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，為衝高第三劑疫苗覆蓋率，台北市再提供高端疫苗追加劑共6778個名額，2月7至9日於台北車站、義信禮堂，以及2月9日至11日於捷運松山站等3處中型接種站開放現場掛號，而日前透過北市疫苗預約系統完成預約登記BNT疫苗的2萬899人，也將於2月7至9日同步接種。

台北市政府衛生局下午發布新聞稿表示，台北市6日新增8例境外移入，年齡介於未滿10歲至60多歲，3名男性、5名女性，分別來自加拿大（3案）、美國（2案）、墨西哥（1案）及調查中（2案），境外移入確診者於入境、檢疫期間或檢疫期滿前採檢陽性確診。

台北市政府衛生局表示，台北再提供高端疫苗追加劑共6778個名額，2月7至9日於台北車站、義信禮堂，以及2月9日至11日於捷運松山站等3處中型接種站開放現場掛號，符合資格的民眾別再錯過。

另外，台北市衛生局於春節期間2月4日至5日，加碼開放台北市「新冠肺炎COVID-19疫苗接種登記系統」BNT疫苗預約，共計2萬899人完成預約登記，將於今天發送簡訊通知，衛生局提醒符合資格的民眾，依預約時間於2月7日至9日前往接種。

台北市衛生局提醒，春節年假期間，民眾南北往返拜年或旅遊行程頻繁，年後返工前，如懷疑曾與確診者接觸，或有喉嚨症狀、咳嗽、發燒、流鼻水/鼻塞、頭痛、肌肉痠痛等症狀，可自行至藥粧店、便利商店、醫療器材行或藥局等購買家用快篩試劑。

台北市衛生局說明，民眾也可由企業逕行採購家用快篩試劑，分送員工自行篩檢，或至台北市7個公費PCR篩檢站採檢，服務地點為市立聯合醫院中興、仁愛、和平、忠孝、陽明院區及關渡、萬芳醫院，服務時間為週一至週日上午8時30分至11時30分。

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