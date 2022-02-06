春節收假「下波疫情將在3月爆發」　專家曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

國內新冠肺炎疫情5日新增40例本土個案，創下春節連假最高確診數。台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙認為，桃園日翊物流、高雄防疫旅館等群聚案件都是上一波疫情的延伸，雖然不至於出現大規模擴散，但考量到第二劑的疫苗保護力期效，下一波疫情可能會在3月初至中旬發生，大家一定要預先做好準備。

▲部分醫師擔心民眾可能會因為確診數減少而掉以輕心。（資料照／記者李毓康攝）

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中央流行疫情指揮中心5日公布新增40例本土個案，主要分布在桃園與高雄兩地，有25人為亞旭隔離期滿採檢陰轉陽，目前該公司累計已有151人確診；另外，高雄港區增加9人染疫，其中6人也是隔離期滿轉陽；礁溪長榮鳳凰延伸的諾貝爾幼兒園群聚也增加1名家人確診，是被匡列的個案。

根據《聯合新聞網》報導，台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙認為，不論是日翊物流還是高雄防疫旅館等群聚案件，都是上一波群聚案的延伸，目前防疫圍堵得很好，應該是不會出現大規模擴散，但考量到接種第二劑莫德納或BNT的保護力即將失效，下一波疫情可能會在3月初至中旬發生，大家一定要預先做好準備。

▲國內5日新增40例本土個案。（圖／指揮中心提供）

另外，台大感染科前醫師林氏璧也提到，過年前一週PCR檢查送驗20萬7961件，1天可檢驗近3萬件，過年期間到2月5日這週，5天檢驗5萬2896件，1天約1萬件，是過年前的3分之1，「年後才是考驗的開始」，希望民眾別因為台灣這幾天案例少少的，就掉以輕心。

對於年後是否有可能篩出社區大量隱藏個案，指揮官陳時中在5日的記者會上表示，如果檢查低到1000人，樣本數不足，沒辦法代表社區染疫情況，超過1、2萬的樣本數則代表一定的情形，除非陽性率非常高，才說是不是檢疫量不足，但現在陽性率非常低，「不會說3分之1、2分之1，除非陽性率有等比例增高，不然陽性率可以代表一定比率。」