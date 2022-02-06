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疑對岸無人機飛越東引！　張競：「侵門踏戶」的空防危機

▲民眾家中的監視器拍下不明飛行器飛過（右上方位置）。（圖／翻攝東引大小事） 

記者蔡紹堅／台北報導

馬祖列島東北端的東引島上空5日下午出現不明飛行器，許多民眾都有目擊，被懷疑是對岸無人機。對此，中華戰略學會研究員張競認為「事情大條」，代表共軍已有能力管控無人機至金馬各島，比起共機在台灣西南海域的活動，這更是「侵門踏戶」的空防危機。

張競表示，首先要強調，東引距離大陸有相當距離，能夠穿越西引與東引，然後立即折返，真正要讓人擔憂的是指揮管制導引能力，特別是該機為低空飛行，思考微波通信基本物理特性，再做點計算，就知道共軍管控無人機越過洋面，基本上已經解決通信中繼問題，這個才是真正關鍵所在。

張競指出，其次是能管控無人機到東引，金馬各島都絕對不是問題，透過如此性能展示，外島空防壓力必然就要提升，就算對岸「偵打一體」暫時不會動用打擊能力，但隨時能夠遂行情報偵搜照相，光是要落實情報反偵照各項規範，都會累壞駐防官兵，未來實施任何演練，看來都要加派防空反偵照哨戒兵力，「外島弟兄們歡迎來到『對方眼皮監控下的世界』囉！」

▼不明飛行器飛過東引島上空，被懷疑是對岸無人機。（圖／翻攝東引大小事）

▲▼大陸無人機疑似飛越東引島。（圖／翻攝東引大小事）

張競提到，為何無人機是選在白天出沒？還是以往早就在夜間到訪多回？夜間低視界偵照，不論是紅外線或是熱像儀，原則上都不是共軍無人機之技術瓶頸，因此在白晝露臉，在某種程度上算是攤牌，「被對岸以此將軍，請問吾人要如何對應？對比綠營政府拼命政治操作之共軍戰機在海峽空域活動，這個活動樣態更是嚴重，咱們要如何接招呢？」

張競指出，「當共機在海峽西南空域飛航，對我們飛航安全是八竿子打不著時，我們就以此為理由，要對方離開。現在依據該架無人機之航跡，顯然不無可能影響到東引南澳直升機降落場周邊之作業安全。」

張競還說，對岸《環球時報》前任總編輯胡錫進，總是聲稱共機總有一天會穿島飛行，沒想到這句話在胡錫進退休後真的應驗，只是島不是台灣本島，而是東引島，機型也變成遙控無人機，「當無人機能夠穿越東引島時，共機距離台灣還有多遠？這個問題真是難以啟口來問，更是難以認真回答。」

最後，張競強調，「吾人還要繼續拿共機在海峽我防空識別區西南角飛航活動作文章呢？還是嚴肅地回過頭來，認真面對真正遭致侵門踏戶的空防危機呢？但願國安團隊不要只想到在公關上如何論述發新聞稿，而是嚴肅思考整個問題本質吧！」

▼中華戰略研究學會研究員 張競。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 中華戰略研究學會研究員 張競。（圖／記者任以芳攝）

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