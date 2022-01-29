美軍南海操演「穿越菲律賓群島海域」　張競揭真實意涵　

▲美軍一架F-35C戰機24日在南海執行例行任務中降落航空母艦失敗，失控撞擊甲板後墜海。（圖／翻攝自推特）

記者蔡儀潔／綜合報導

美軍艦載機版F-35C戰機近日墜入南海後，「卡爾文森號」航母進入菲律賓水域。另外，美軍近期在南海動作頻頻，更會穿越菲律賓群島海域，引起各方臆測。對此，中華戰略學會研究員張競指出，魯莽提出過多政治解讀，任意牽扯軍事意涵，認為美軍用意是要規避共軍在南海所建構戰場環境偵察體系，「恐怕更是無中生有。 」

張競27日在《輕新聞》發表評論文章， 題為《解讀美艦穿越海峽南海操演真實意涵》，指以法理來說，「菲律賓共和國第9522號法案」未曾在立法過程中，明確定義其群島基線內側水域，究竟是群島水域抑或是內水水域，更重要的是，從未明確地界定出其領海寬度。

張競表示，美軍目前穿越菲律賓所劃設之群島國水域各個海峽，其實就法理而言，根本就是處於「法規空白定義不明」狀態，因此依據《聯合國海洋法公約》中的「如果群島國沒有指定海道或空中航道，可通過正常用於國際航行的航道，行使群島海道通過權」，軍艦通過菲國群島海域基本上存在者各自解釋空間，「因為究竟何者是正常用於國際航行的航道，能夠依據《聯合國海洋法公約》行使群島海道通過權，根本就沒有普世標準可言。」

文章指出，艦艇出沒於兵家必經之途，用兵練兵、熟悉戰場實施機動演練，更是平時戰場經營重要環節，因此不必太過驚訝，魯莽提出過多政治解讀，任意牽扯軍事意涵，「認為美軍航艦編隊穿越菲律賓群島海域特定海峽進入南海，其用意是要規避共軍在南海所建構戰場環境偵察體系，恐怕更是無中生有。」

▲中華戰略學會研究員、前海軍中權艦長張競。（圖／翻攝張競臉書）

張競指出，菲律賓政治人物對於不同國家軍艦進出其群島海域，其實還是抱持著雙重標準，例如2019年解放軍軍艦穿越西布圖海峽附近菲國「領海」時，菲國外交部長洛欽對北京遞送外交抗議照會、總統府發言人公開指控該舉動是違反《聯合國海洋法公約》，北京則立即還以顏色。

張競認為，對於未來解放軍軍艦穿越航經菲律賓群島海域各個水道與海峽，就目前菲律賓本身所掌握之法理基礎來說，基本上是法理官司不會輸，但是政治叫陣不會停；至於美國軍艦艇穿梭該海域，馬尼拉原則上是睜一隻眼閉一隻眼，絕對不會提出任何異議，「此種政治現實在短期內亦無可能產生變化。」