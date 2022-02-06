婦產科名醫病危裝葉克膜！等肺臟移植救命　女兒淚籲支持器官捐贈

▲台北名醫病危，等肺臟移植救命，女兒淚籲：「支持器官捐贈」。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

台北婦產科名醫林禹宏4年前罹患血癌，在接受親人骨髓移植後一度康復，不料1年多前突然出現多重器官排斥，甚至命危被送進ICU搶救，必須接受肺臟移植才能活下來。他的女兒5日在臉書發文，呼籲大家支持器官捐贈，「每個人都有改變世界的能力，邀請你分享給更多人，也許剛好成就了那個差一點的關鍵」。

林禹宏的女兒表示，她的爸爸4年前罹患血癌，在接受弟弟的骨髓移植後，一度康復並回到醫院上班，直到1年多前身體又疑似出現不好的細胞，再次輸入幹細胞後造成多重器官排斥，全身皮膚長黑斑、手腳嚴重脫皮、指甲斷裂脫落，甚至出現目前醫學無法治療的肺部反排斥，必須24小時仰賴呼吸器維生。

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她說，爸爸發病後一年多，在臉書分享的醫療、衛教文章，都是爸爸戴著呼吸器在家、在病房氣喘吁吁慢慢打的，即使在加護病房，也堅持每周要發一篇醫學貼文，因為爸爸最放不下的，就是那些求助的病人，爸爸只能先讓自己康復，等待適合的 A 型肺臟，完成肺臟移植手術，才能再次穿上白袍，回到醫院工作。

▲林禹宏被醫生診斷，必須裝葉克膜，才能維持生命。（圖／翻攝自臉書）

不料2個月前，爸爸在家突然昏迷，緊急送新光醫院急診，氣切後轉台大醫院ICU，直到今天（5日）醫師說需要裝葉克膜，才能維持生命、撐到器官移植那一天。其實上周爸爸被轉回ICU時，媽媽就有問爸爸一旦情況危及，是否願意裝葉克膜，爸爸點頭並用手指比了「一點點」的手勢，細聲說著「就差一點點了」。

她說，「爸爸始終深信再撐一天，明天就會等到那顆讓他重生的A型肺臟，只是好多個明天過去，爸爸早已撐過醫生預估的時間好久，爸爸這麼努力，拚了這麼久，就差一個延續生命的契機與願意，真的就差一點點了」。

她最後說，希望大家能把這篇文章分享給更多人，一起支持器官捐贈，「我們每個人生下來都有改變世界的能力，邀請你分享給更多人，也許就剛好成就了那個差一點點的關鍵」。