　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婦產科名醫病危裝葉克膜！等肺臟移植救命　女兒淚籲支持器官捐贈

▲▼台北名醫命危「等肺臟救命」，女兒淚籲：支持器官捐贈。（圖／翻攝自臉書）

▲台北名醫病危，等肺臟移植救命，女兒淚籲：「支持器官捐贈」。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

台北婦產科名醫林禹宏4年前罹患血癌，在接受親人骨髓移植後一度康復，不料1年多前突然出現多重器官排斥，甚至命危被送進ICU搶救，必須接受肺臟移植才能活下來。他的女兒5日在臉書發文，呼籲大家支持器官捐贈，「每個人都有改變世界的能力，邀請你分享給更多人，也許剛好成就了那個差一點的關鍵」。

林禹宏的女兒表示，她的爸爸4年前罹患血癌，在接受弟弟的骨髓移植後，一度康復並回到醫院上班，直到1年多前身體又疑似出現不好的細胞，再次輸入幹細胞後造成多重器官排斥，全身皮膚長黑斑、手腳嚴重脫皮、指甲斷裂脫落，甚至出現目前醫學無法治療的肺部反排斥，必須24小時仰賴呼吸器維生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她說，爸爸發病後一年多，在臉書分享的醫療、衛教文章，都是爸爸戴著呼吸器在家、在病房氣喘吁吁慢慢打的，即使在加護病房，也堅持每周要發一篇醫學貼文，因為爸爸最放不下的，就是那些求助的病人，爸爸只能先讓自己康復，等待適合的 A 型肺臟，完成肺臟移植手術，才能再次穿上白袍，回到醫院工作。

▲▼台北名醫命危「等肺臟救命」，女兒淚籲：支持器官捐贈。（圖／翻攝自臉書）

▲林禹宏被醫生診斷，必須裝葉克膜，才能維持生命。（圖／翻攝自臉書）

不料2個月前，爸爸在家突然昏迷，緊急送新光醫院急診，氣切後轉台大醫院ICU，直到今天（5日）醫師說需要裝葉克膜，才能維持生命、撐到器官移植那一天。其實上周爸爸被轉回ICU時，媽媽就有問爸爸一旦情況危及，是否願意裝葉克膜，爸爸點頭並用手指比了「一點點」的手勢，細聲說著「就差一點點了」。

她說，「爸爸始終深信再撐一天，明天就會等到那顆讓他重生的A型肺臟，只是好多個明天過去，爸爸早已撐過醫生預估的時間好久，爸爸這麼努力，拚了這麼久，就差一個延續生命的契機與願意，真的就差一點點了」。

她最後說，希望大家能把這篇文章分享給更多人，一起支持器官捐贈，「我們每個人生下來都有改變世界的能力，邀請你分享給更多人，也許就剛好成就了那個差一點點的關鍵」。

►你最愛的TIFFANY項鍊是哪一條？

ET快訊
家中摔倒送醫昏迷月餘　桃園航空城公司前董事長劉志清辭世

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Toyz拍賣「英雄聯盟」冠軍戒：Toyz對我來說已經死了

考慮年後轉職？十二生肖各有「跳槽貴人」助你做出抉擇

婦產科名醫病危裝葉克膜！等肺臟移植救命　女兒淚籲支持器官捐贈

桃園爆投注站女店員「刮刮樂騙老人」IG拍照：從他身上賺5000元

開口讚美力量超乎你的想像「老闆表揚激勵員工」誇別人心情更快樂

手搖綠茶漲到一杯35元　網曝「極限價格」再貴就不買：寧願喝超商

破除檳榔負面印象　北科大生3畫作扭轉文化價值

虎年招財6撇步！　百鈔編號「這尾數」是發財錢母

哥在科技業上班…21歲妹怒「只有他沒給紅包」　網傻眼：臉皮真厚

今晚至明晨冷炸！7縣市恐出現「10度低溫」　周一暖半天就轉濕冷

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

乘魔毯懸空飄浮飛越海面！　「真實版阿拉丁」帥氣現身杜拜

日職人把糖塊變「琉璃雕塑」　忍90度高溫赤手塑形逼真金魚！

2/5新增40例本土、32例境外　亞旭25人「期滿採檢轉陽」

台中知名排骨酥麵瓦斯爆炸　超濃黑煙竄天「燃燒約40m²」

惡霸犬小手緊抱腿「不讓出門」　睜大眼睛還泛淚：姐姐留下來嘛

Toyz拍賣「英雄聯盟」冠軍戒：Toyz對我來說已經死了

考慮年後轉職？十二生肖各有「跳槽貴人」助你做出抉擇

婦產科名醫病危裝葉克膜！等肺臟移植救命　女兒淚籲支持器官捐贈

桃園爆投注站女店員「刮刮樂騙老人」IG拍照：從他身上賺5000元

開口讚美力量超乎你的想像「老闆表揚激勵員工」誇別人心情更快樂

手搖綠茶漲到一杯35元　網曝「極限價格」再貴就不買：寧願喝超商

破除檳榔負面印象　北科大生3畫作扭轉文化價值

虎年招財6撇步！　百鈔編號「這尾數」是發財錢母

哥在科技業上班…21歲妹怒「只有他沒給紅包」　網傻眼：臉皮真厚

今晚至明晨冷炸！7縣市恐出現「10度低溫」　周一暖半天就轉濕冷

女生必知「正確內衣穿法」　3祕訣＋1伸展運動養出圓潤美胸

Toyz拍賣「英雄聯盟」冠軍戒：Toyz對我來說已經死了

考慮年後轉職？十二生肖各有「跳槽貴人」助你做出抉擇

自認有路怒症！車主求助「改掉按喇叭+碎唸」　過來人現身了

乞丐「大腦外露」重壓會短暫眼盲！　驚揭皮質對視覺關鍵作用

婦產科名醫病危裝葉克膜！等肺臟移植救命　女兒淚籲支持器官捐贈

過年美食不可少！品嚐「韓式傳統」手作糕點　換一整年清香

洗完澡帳篷前聚集一堆人？　門縫流出「大坨融化糯米腸」媽笑翻

2021年五大傳染病病例數降　衛福部示警：今年COVID-19暫難終結

國道超速61KM遭吊牌！　飆車男求徹罰「車子半年不開會壞掉」

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

生活熱門新聞

房貸綁架人生30年？　內行曝「獲利真相」：何必繳完

今晚至明晨冷炸　7縣市10度低溫

Omicron四大症狀曝　第1名變了！超越喉嚨症狀

初五迎財神！5星座放這金額在床底　可能變暴發戶

5萬元人偶被玩壞！爺爺小年夜「正義制裁」姑姑被讚翻

桃園爆投注站女店員「刮刮樂騙老人」：從他身上賺5000元

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

待在家！下波全台雨勢最大時間曝　恐又有冷氣團

「過年最邪門遊戲」50玩到6萬7000元！釣苦主慘哭

初三到男友家拜年！她買伴手禮「差10元」結局傻爆眼

親戚狂送「過期零食給女兒」　她直擊一幕氣炸

虎年招財6撇步！　百鈔編號這尾數是發財錢母

專家警告：2生肖虎年「有血光之災」！

高雄新添10確診！9處足跡曝光

更多熱門

相關新聞

名醫涉印股票換鈔票　吸金1億一審判10年

名醫涉印股票換鈔票　吸金1億一審判10年

精神科名醫李光輝涉嫌以「印股票換鈔票」吸金手法，販賣其生技公司未上市股票，不法獲利逾新台幣1億元。台北地院今天依違反證券交易法等罪判李光輝有期徒刑10年。可上訴。

喝黑糖水止經痛？婦科醫勸不要　「吃太多下場」曝光

喝黑糖水止經痛？婦科醫勸不要　「吃太多下場」曝光

禾馨涉詐保！台大仁醫早遇過：我一律拒絕

禾馨涉詐保！台大仁醫早遇過：我一律拒絕

「月經3階段這樣吃」血流超順不痛！菜單曝光

「月經3階段這樣吃」血流超順不痛！菜單曝光

閉眼緊握那1根！摩羯寶寶「出生就抓周」醫驚呆

閉眼緊握那1根！摩羯寶寶「出生就抓周」醫驚呆

關鍵字：

葉克膜婦產科名醫

讀者迴響

熱門新聞

男星妻反轉「懷第3胎」不離婚了！被質疑不避孕怒回擊

刮刮樂神秘代碼　刮一半就知中獎

飯店吹風機超難用！內行人解答：都錯怪業者了

阮經天公開戀情！曝甜蜜合照：希望給我們空間

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

房貸綁架人生30年？　內行曝「獲利真相」：何必繳完

桃園航空城公司　前董事長劉志清辭世

別再錯怪味精！吃外食口渴「兇手是它」

70公斤歐巴桑主打性愛不限次數！男客：寧願餓死

傳產工程師曝薪水　好友嫌低嘲笑：丟臉

「第一份工作撐多久？」老鳥吐經驗教1招：薪資UP

柔道國手楊宇潔「酒駕害學妹噴飛亡」下場曝

阮經天女友身份曝光：普通上班族

今晚至明晨冷炸　7縣市10度低溫

單親媽五口租屋！房東一查身分崩潰：超有錢

更多

最夯影音

更多
大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場
雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面