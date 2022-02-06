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打疫苗要先吃止痛藥？藥師揭「最佳服藥時機」：不要白白傷肝

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲藥師呼籲，打疫苗前不需先吃止痛藥。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

忙過年，疫苗也要打！今年全台仍在新冠疫情下度過農曆新年，而恰巧也正值第三劑疫苗施打時程，為避免接種後的不適，不少人都會準備止痛藥，甚至做「預防性投藥」。對此，藥師指出，其實不需要預先吃止痛藥，除非很確定疼痛的時間，不然預先投藥只是讓肝臟白白受到傷害。

多數民眾都有吃止痛藥傷身的觀念，但其實也有分別。台北市立聯合醫院陽明院區藥劑部藥師蘇柏名表示，大部分的藥物不是肝代謝就是腎代謝，勢必會對肝臟、腎臟造成一定的影響或負擔，但也不需因此拒用，大部分依據醫師或藥師指示下使用的止痛藥都是安全的。

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民眾最容易取得的有兩種，一種是乙醯氨酚（Acetaminophen），也就是普拿疼的主成份；另一種是NSAID類，也就是中文叫做非類固醇抗發炎類的藥物，兩者機轉並不相同。

蘇柏名說明，乙醯氨酚大約90％是由肝臟代謝，也就是說，吃過量的確會產生肝毒性，造成肝臟發炎或中毒，非類固醇消炎止痛藥，大部分也是經過肝臟代謝，但這類藥品更危險的副作用其實是針對腎臟，使用這類藥品會影響腎臟血流，讓腎臟裡的腎絲球過濾率下降，對腎臟造成傷害，所以有慢性腎臟病的病人，使用這類藥品要非常小心。

因此在接種疫苗吃止痛藥的觀念上，無論是乙醯氨酚或是非類固醇的消炎止痛藥，都不建議一次大量使用，以成人來說，500mg的普拿疼建議4到6小時吃一顆就好，不要因為疼痛就一次吞2、3顆，效果不一定成正比，至於什麼時候吃，就以頭痛或經痛為例，有一點微痛感就可以吃，才能在疼痛逐漸加強前獲得控制。

而在預先投藥的需求上，蘇柏名強調，預先投藥只是讓肝臟白白受到傷害，同樣道理，打疫苗並不需要預先吃止痛藥，如果疫苗接種後有疼痛、發燒，當然可以使用止痛藥，但不一定都會發燒會痛，等到開始出現輕微症狀再吃就好。

蘇柏名也提醒，如果平常習慣使用普拿疼止痛，注意不可和酒精併服，會增加肝臟負擔，嚴重會造成急性肝衰竭，本身已有慢性肝炎或是肝硬化的病人，想使用這類止痛藥，最好先詢問醫師或藥師，若出現肝臟受損的現象，建議到醫院掛急診，讓醫師判斷是否需給予解毒劑或是洗胃，至於洗腎或是有慢性腎衰竭的病人，建議不要使用非類固醇的消炎止痛藥。
 

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