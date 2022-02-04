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迎新春大「橘」大利！日網瘋傳從吃橘子看出你的「積極度」年後人生開掛成長

▲▼過年,心理測驗,橘子,積極度,正向,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲一個人樂觀與否以及是否有足夠的積極度，都會影響每個決定和事情的發展走向。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

心情會影響生理，當你抱著負面情緒看待事情，就容易將結果導向悲觀的方向，反之如果是以一種「積極向上」的態度面對一切，那麼生活中可能處處看起來都會變得和善可愛。而且擁有積極心態的人，在遇到困難時也會比較有力量能夠突破自我、解決困境。新的一年，試著透過下方來自日本網站的趣味心理測驗，來了解自己的「積極性」到底是如何吧！

測驗問題：請看圖選擇以下哪個是你想吃的「橘子」？

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▲▼過年,心理測驗,橘子,積極度,正向,2022開運。（圖／翻攝自ananjp網站）

A：切成圓片的橘子
B：綠色未熟的橘子 
C：帶葉子的橘子
D：整顆去皮的橘子

選擇A「圓片」的你，積極度15%

因為你對待事情都非常的認真，所以一旦沉浸其中很容易眼裡就看不到其他的東西，所以如果你沒有達成設定的目標，或者中途遭遇失敗，就可能會被挫折拖住很久。由於你無法很好地控制自己的思想，因此往往會執著於在美好時光的回憶和過去的榮耀中，而難邁開腳步往下走。這樣的你積極程度較低，建議要多訓練轉換想法的靈活度，只要轉念再加上原本就相當認真的態度，成功肯定離你不遠。

選擇B「綠橘」的你，積極度75%

這類型的人遇到事情出錯時，第一反應會是哭泣或生氣，由於心思直接單純，所以平時表達也是屬於直接了當，不會多加掩飾自己的情緒，而有將情緒表現出來，就不太容易悶在心裡生成心結導致情緒「消化不良」。面對挫折、失誤的狀況，選擇這組的人可能當下會立即產生反應，無論是大是小，到了第二天很快就能重拾正面積極的心態，因此即使碰上困難，也能將其當成是一種讓人生能過得更順利的「特效藥」。

選擇C「帶葉橘」的你，積極度90%

選到這一組的人對於自己是充滿自信心，也具備了非常高的積極度，這組人非常擅常轉換情緒，儘管他們犯錯後依然會感到很痛苦，但這組人是會試著去找出原因並且思考錯誤，最後整理出一個令自己信服的理由。雖然有時候這個行動無法立即改善心情，或是轉換後的思想太過特別得不到他人認同，但就算這樣會讓自己和他人顯得格格不入，卻也不失為一種積極處理的生活方式，因此這組人請繼續保持這樣的能量，走在你認為正確的道路即可。

選擇D「去皮橘」的你，積極度40%

想吃整顆去皮橘子的人，從旁觀者的角度來看，你似乎即使遇到挫折失敗也能看起來神清氣爽，但實際上只有你自己知道你受到影響了，明明有需要做的事卻擺著不想處理跟解決，不過這時也無須勉強自己立刻行動起來，而是可以選擇先努力思考前因後果。這組人有時會被人誤會有些自傲，為了不給人帶來這種印象，你們總是會硬ㄍㄥ著低落情緒主動給予反應，這樣的你們內心活動是相當複雜的，不過隨著生活經驗愈來愈多，你們也會變得更加強大到足以好好應對各種情況。

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