解決「蛋荒」　農委會每天轉30萬顆加工蛋解民生需求

▲為解決目前雞蛋供需失衡，農委會將加工用蛋每日30萬顆轉往民生需求通路。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

蛋價居高不下，近期更傳出北部有民眾在蛋行買不到雞蛋，農委會今（27日）表示，受到入冬以來氣候寒冷及早晚日夜溫差大，導致雞蛋產能減緩，加上農曆春節前雞蛋消費需求增加，造成調度吃緊，農委會已協調加工業者及區域間緊急調度，將加工用蛋每日30萬顆轉往民生需求通路，充分供應節前民生需求。

適逢農曆年採購旺季，但卻出現雞蛋供應嚴重不足，而且蛋價偏高，更傳出北部有民眾在蛋行買不到雞蛋，粗估每天有300至400萬顆缺口，為了解決「蛋荒」，農委會今下午宣布，將加工用蛋每日30萬顆轉往民生需求通路。

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農委會畜牧處副處長江文全說，目前全台每日雞蛋產量的15至20％，用於烘焙等加工食品使用，農委會這次將其中一半、也就是約30萬顆，優先轉往民生需求通路，包括零售商、超市、量販店等，讓民眾在節前各通路可買到雞蛋。

▼傳出北部有民眾在蛋行買不到雞蛋，農委會將加工用蛋每日30萬顆轉往民生需求通路。（圖／記者李毓康攝）

農委會表示，由於冬令氣候持續低溫，加上早晚溫差大及候鳥疫病等干擾，蛋雞生產不順，各地蛋商調度吃緊，而農委會持續派員分別訪查超商、超市、量販店及雜糧行等通路，目前雞蛋供應仍以平價雞蛋最熱銷，各通路端已陸續補貨中，節前各通路應可買到雞蛋。

農委會指出，市售鮮蛋產品多樣，包括雜糧行販售的未洗選散裝雞蛋，還有超市、超商、量販店販售的洗選鮮蛋，而目前蛋價仍持穩，產地價格仍維持在34.5元/台斤，批發價為44元/台斤，只是雞蛋產銷業者供應超商、超市、量販店等通路都採契約供應，所以雞蛋運銷調度，通常優先供應該上述通路，目前供應狀況穩定，而傳統市場部分，農委會已經從中南部協調調度雞蛋供應北部傳統市場需求，也鼓勵民眾優先選購洗選包裝鮮蛋。