獨／免費拿888元農遊券機會來了！　「達1條件」剩餘6.4萬份全送

▲農遊券中獎率100％，但截至昨天仍剩6.4多萬份。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

888元農遊券去年首波88萬登記就能抽，第二階段推58萬份，限制花1千元才能參與，截至活動截止日1月30日前4天，還剩21萬份，最後努力宣傳，仍有6.4萬多份。農委會官員透露，剩餘的會免費送出，不用先買多少才能抽，條件是成為「農遊券APP」的註冊會員。

第二階段遊戲規則是，只要在農遊券合作場域3千多家，單筆消費滿1000元（只能使用五倍券或現金），能獲1次週週抽大獎機會，抽籤活動去年11月10日至今年4月13日，每週抽各種獎項，農遊券分1月6日、2月9日2天抽出。

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▲想獲農遊券要先花1千元參與度低，李鎮洋曾說有信心抽完。



1月6日僅11.5萬人登記，剩46.5萬份，等同100％全中，水保局局長李鎮洋當天受訪說，大家認為農遊券「中獎率很低」，因此這次改變方式，雖只有11萬人參與，會努力在APP、捷運車廂等媒體「一直廣告」，讓消費大眾在1月底前充分了解，滿千抽農遊券，機率提高到100%。

免費抽跟花錢抽的參與人數差異就是明顯可見，主辦單位水保局早想到有此情形，曾私下透露「會有方案」，但李鎮洋被問若沒抽完備案？他強調，「有信心，絕對抽得完，沒問題」，不願正面回應。

▲抽籤活動至今年4月13日，每週抽各種獎項。

「滿千登錄」截止，名額剩餘6.4萬多會怎麼處裡？農委會官員表示，已有初步規劃，不會再限制先買多少才能參與，首要條件是成為「農遊券APP會員」，從會員中抽出。現在免費送，對花錢抽的民眾是否不公平？官員強調，這些APP會員本來都有在消費農產品，也不是只有買1千元而已，不少人都是超過5千、1萬等金額，具有一定「黏著度」，會透過大數據抽出。

不過，農委會指出，還有一種可能是，2月9日後會再延長2週，讓有興趣的民眾趕快下載農遊券APP，註冊成會員參與抽獎，只是這種方式，中獎機率會更低了。農委會強調，細節都還在討論，到時會怎麼送出剩餘份數，會另做說明。