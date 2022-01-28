　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳吉仲上火線推四大措施　保證過年前沒「蛋荒」

▲▼蛋商送蛋到早餐店,蛋價高漲,雞蛋缺貨。（圖／記者湯興漢攝）

▲農委會成立雞蛋調度平台等四大措施，希望解決過年前蛋荒問題。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

近期蛋價居高不下，更傳出北部有民眾在蛋行買不到雞蛋，農委會繼昨天表示將把加工用蛋每日30萬顆轉往民生需求通路，今天主委陳吉仲今（28日）親自說明，推出四項措施，包括成立雞蛋調度平台，由農委會統一調度，推估以目前每天蛋雞生產超過2100萬顆，食品加工業者停工每天多出200萬顆，加上今起每天調度80萬顆以上雞蛋到傳統市場，以及每天增加10萬顆平價蛋到超商等連鎖通路，保證除夕前民眾都買到雞蛋。

還有三天就除夕，適逢農曆年採購旺季，但卻出現雞蛋供應嚴重不足，更傳出北部有民眾在蛋行買不到雞蛋，為了解決「蛋荒」，農委會近期幾乎每天都有相關說明，除昨天發佈新聞稿，指將把加工用蛋每日30萬顆轉往民生需求通路，今天陳吉仲更親自說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼農委會成立雞蛋調度平台等四大措施，希望解決過年前蛋荒問題。（圖／記者李毓康攝）

雞蛋,一次性包材,散裝容器,蛋價上漲,禽流感傳播途徑。（圖／記者李毓康攝）

陳吉仲指出，從今天開始到除夕前，是國人採辦年貨最高峰，目前3200多萬隻蛋雞，每天可產出2100多萬顆，因應節前需求量會增加10%以上，加上西部日夜大，母雞產蛋率會下降，還有疫病等因素，導致在過年前每天要再補足100萬到200萬顆雞蛋。

為補足年節前每天缺少100到200萬顆蛋，陳吉仲表示，農委會最近成立雞蛋調度平台，把產地最大的十幾家生產業者，每天產出數十到數百萬顆雞蛋，到全國16家蛋商業者，以及很多食品加工廠，因為春節停工後可由農委會統一調度，等於從生產到蛋商通路都配合做調度，若有任何不足，都可透過平台補給消費者。

接著陳吉仲指出，農委會將推出三個措施，首先是將食品工廠與加工業者休息期間的200多萬顆雞蛋，調度到生鮮市場，因為依照過去慣例，食品工廠與加工業者從現在開始休息到元宵節，過去統計顯示，約有一成、200多萬顆雞蛋拿去做食品加工，等於加工業者休息時，每天多出200多萬顆雞蛋。

而目前是北北桃民眾比較需要購買雞蛋，陳吉仲說，第二個作法是，從今天起，每天調度每天4000箱、每箱200顆，共80萬顆以上雞蛋到傳統市場，民眾若到超市買不到平價蛋，可以到傳統市場購買，「絕對讓民眾可以買的到。」；最後則是在超市等通路，每天額外增加1萬盒、每盒十顆的平價蛋，等於每天增加10萬顆，確保消費者到超市可買到平價蛋。

陳吉仲認為，預估春節過後，中南部天氣開始回穩，只要溫度回升，產蛋率就會大幅回升，萬一還是不足，也將從國外調度，相關作業目前已經開始準備進行當中，確保國人可買到雞蛋，也呼籲國人購買雞蛋只需一週左右用量即可，不要過度儲存。

ET快訊
快訊／北捷文湖線傳停駛　「15分鐘等不到車」乘客受困
快訊／北市公布新足跡　確診者多次往返中正、信義區
陸130cm「折疊人」頭朝地看不到天　成功被掰開變178cm
小小彬、樂樂長大了！「童星變男女神」反差照曝光
快訊／男低頭滑手機突遭狠刺2刀！噴血驚問：為何殺我
臉書取消「大頭貼1功能」　2月7日起改版
她煮「酸奶粥」一家五口喝完亡　神秘死因家屬心碎

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／北捷文湖線停駛「15分鐘等不到車」　乘客爆受困松山機場隧道

過年炒米粉「翻炒大NG」　國宴主廚曝關鍵1調味：才好吃

「一口都沒吃」名廚狠批超商飯糰弄哭負責人　網怒灌1星評價

染疫破千！本土校園再增4例確診　總數達1004例

鬆軟口感好溫暖！　6步驟「香菇芋頭粥」上桌飄媽媽味

陳吉仲上火線推四大措施　保證過年前沒「蛋荒」

圍爐必吃白斬雞！主廚「國宴級秘方」3步驟上桌　Q彈皮凍作法公開

過敏兒「被強制快篩11次」　OL崩潰：乾脆當佛地魔！

快訊／一家3人宜蘭確診9足跡曝　奕順軒+清水地熱＋金車水產

確診者連2天造訪　高雄愛河家樂福照常營業！未閉店清消原因曝　

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

羅時豐遇奇葩男子「舔媽媽」示愛　摔車靠外套保命..姪子：等等再測試一次XD

最高齡！90歲老肺魚愛撒嬌　喜歡被摸肚肚同時有鰓、肺

《大嘻哈時代》選手被控性侵硬上！ 對方求饒還遭言語辱罵

Sandy首配音...黃子佼一度以為「她被換掉嗎」　「會邀泱泱嗎？」盧廣仲：盒盒盒

快訊／北捷文湖線停駛「15分鐘等不到車」　乘客爆受困松山機場隧道

過年炒米粉「翻炒大NG」　國宴主廚曝關鍵1調味：才好吃

「一口都沒吃」名廚狠批超商飯糰弄哭負責人　網怒灌1星評價

染疫破千！本土校園再增4例確診　總數達1004例

鬆軟口感好溫暖！　6步驟「香菇芋頭粥」上桌飄媽媽味

陳吉仲上火線推四大措施　保證過年前沒「蛋荒」

圍爐必吃白斬雞！主廚「國宴級秘方」3步驟上桌　Q彈皮凍作法公開

過敏兒「被強制快篩11次」　OL崩潰：乾脆當佛地魔！

快訊／一家3人宜蘭確診9足跡曝　奕順軒+清水地熱＋金車水產

確診者連2天造訪　高雄愛河家樂福照常營業！未閉店清消原因曝　

快訊／北捷文湖線停駛「15分鐘等不到車」　乘客爆受困松山機場隧道

青青沉默一週…被撤下執行長職務！　「把憤怒化為速度」曝新動態

樂團成員爆遭狠K鼻子「啪一聲濺血」　他當場急喊：有沒有拍到！

快訊／印度籍人士染疫足跡公布　曾到領務局、移民署、健保大樓

大人的橡皮擦！超逼真保險套造型超害羞　小心別讓孩子帶去學校

影／初老症狀大調查　無法熬夜、流行歌只愛周杰倫都上榜

「為何殺我…」新莊男滑手機遭人從背部連捅2刀！行刺畫面曝

過年炒米粉「翻炒大NG」　國宴主廚曝關鍵1調味：才好吃

小黃卡召集令！打滿兩劑六福萬怡送500元現金折價券　1／29-2／6限定

梅德韋傑夫淘汰西西帕斯連2年進澳網決賽　再1勝登頂世界球王

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

生活熱門新聞

前面雙AZ「混打第3劑BNT」　他曝副作用

即／台中驚傳有疫情　大甲國泰世華公告行員家屬確診

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

桃園2科技大廠1002人採檢結果出爐

烏干達14學生遭騙來台當黑工！中州科大校長請辭

名醫估「2月下旬有望降一級」

男友必嫁、必交往　她點出3特質

快訊／今本土增27例　境外44例

虎年「最強工作運」4星座！命理師：等著升職加薪

即／高雄7例確診最新足跡公布

吃火鍋突收隔離通知！住旅館花42K　年假也沒了

本土爆地方急匡列！1.6萬人隔離過除夕

噴46例「仍不升三級」？　網搖頭：2行業會倒一片

停車被嗆！車主「手狂抖亮識別證」　他1動作反擊

更多熱門

相關新聞

農委會轉30萬顆加工蛋解民生需求

農委會轉30萬顆加工蛋解民生需求

蛋價居高不下，近期更傳出北部有民眾在蛋行買不到雞蛋，農委會今（27日）表示，受到入冬以來氣候寒冷及早晚日夜溫差大，導致雞蛋產能減緩，加上農曆春節前雞蛋消費需求增加，造成調度吃緊，農委會已協調加工業者及區域間緊急調度，將加工用蛋每日30萬顆轉往民生需求通路，充分供應節前民生需求。

農委會調度「南蛋北送」　估清明時蛋量恢復正常

農委會調度「南蛋北送」　估清明時蛋量恢復正常

解「蛋荒」　農委會預計每周從澳洲進口60萬顆應急

解「蛋荒」　農委會預計每周從澳洲進口60萬顆應急

民眾買不到雞蛋　農委會：供應充裕

民眾買不到雞蛋　農委會：供應充裕

北部買不到散裝白蛋「1人限購50元」

北部買不到散裝白蛋「1人限購50元」

關鍵字：

蛋荒農委會陳吉仲　

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃曉明宣布離婚Angelababy！

男童失蹤3天找到剩殘缺遺體！遭4犬分食慘死

打完2劑BNT超害羞　金髮妹：一直激凸

環東撞死騎士！2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

前面雙AZ「混打第3劑BNT」　他曝副作用

即／台中驚傳有疫情　大甲國泰世華公告行員家屬確診

喝完媽媽煮的粥　一家五口神秘死亡

獨／前男友出面控小三　10年前真相被挖出…王思佳回應了

大姑偷年菜請男友家人　媳怒：8道吃6道

Angelababy離婚聲明「和平分開」

即／10天前才打BNT第3劑！　花蓮警局主秘病逝

福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！

幫客戶裝水晶燈　他一開電源尷尬了

女偶像「約砲海量粉絲」淫片瘋傳！真相被挖網傻眼

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

更多

最夯影音

更多
Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面