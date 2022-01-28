陳吉仲上火線推四大措施　保證過年前沒「蛋荒」

▲農委會成立雞蛋調度平台等四大措施，希望解決過年前蛋荒問題。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

近期蛋價居高不下，更傳出北部有民眾在蛋行買不到雞蛋，農委會繼昨天表示將把加工用蛋每日30萬顆轉往民生需求通路，今天主委陳吉仲今（28日）親自說明，推出四項措施，包括成立雞蛋調度平台，由農委會統一調度，推估以目前每天蛋雞生產超過2100萬顆，食品加工業者停工每天多出200萬顆，加上今起每天調度80萬顆以上雞蛋到傳統市場，以及每天增加10萬顆平價蛋到超商等連鎖通路，保證除夕前民眾都買到雞蛋。

還有三天就除夕，適逢農曆年採購旺季，但卻出現雞蛋供應嚴重不足，更傳出北部有民眾在蛋行買不到雞蛋，為了解決「蛋荒」，農委會近期幾乎每天都有相關說明，除昨天發佈新聞稿，指將把加工用蛋每日30萬顆轉往民生需求通路，今天陳吉仲更親自說明。

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▼農委會成立雞蛋調度平台等四大措施，希望解決過年前蛋荒問題。（圖／記者李毓康攝）

陳吉仲指出，從今天開始到除夕前，是國人採辦年貨最高峰，目前3200多萬隻蛋雞，每天可產出2100多萬顆，因應節前需求量會增加10%以上，加上西部日夜大，母雞產蛋率會下降，還有疫病等因素，導致在過年前每天要再補足100萬到200萬顆雞蛋。

為補足年節前每天缺少100到200萬顆蛋，陳吉仲表示，農委會最近成立雞蛋調度平台，把產地最大的十幾家生產業者，每天產出數十到數百萬顆雞蛋，到全國16家蛋商業者，以及很多食品加工廠，因為春節停工後可由農委會統一調度，等於從生產到蛋商通路都配合做調度，若有任何不足，都可透過平台補給消費者。

接著陳吉仲指出，農委會將推出三個措施，首先是將食品工廠與加工業者休息期間的200多萬顆雞蛋，調度到生鮮市場，因為依照過去慣例，食品工廠與加工業者從現在開始休息到元宵節，過去統計顯示，約有一成、200多萬顆雞蛋拿去做食品加工，等於加工業者休息時，每天多出200多萬顆雞蛋。

而目前是北北桃民眾比較需要購買雞蛋，陳吉仲說，第二個作法是，從今天起，每天調度每天4000箱、每箱200顆，共80萬顆以上雞蛋到傳統市場，民眾若到超市買不到平價蛋，可以到傳統市場購買，「絕對讓民眾可以買的到。」；最後則是在超市等通路，每天額外增加1萬盒、每盒十顆的平價蛋，等於每天增加10萬顆，確保消費者到超市可買到平價蛋。

陳吉仲認為，預估春節過後，中南部天氣開始回穩，只要溫度回升，產蛋率就會大幅回升，萬一還是不足，也將從國外調度，相關作業目前已經開始準備進行當中，確保國人可買到雞蛋，也呼籲國人購買雞蛋只需一週左右用量即可，不要過度儲存。