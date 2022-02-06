開口讚美力量超乎你的想像「老闆表揚激勵員工」誇別人心情更快樂

▲誇獎和讚美對人的正面影響其實非常巨大，新的一年到來，不妨多多讚美身邊的人，讓自己成為帶給別人力量的人。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

有些人可能明明想讚美別人，卻因為擔心弄巧成拙，或是認為自己的話並沒有多大的價值，沒講也沒差，因此最後將讚美吞回肚子裡。不過，有研究表明事實可能跟你想的不一樣，讚美他人和接受讚美對人的影響可能超出想像。國外網站《Bright Side》將有關於讚美對人影響的研究整理出5大點，趁著新年假期了解一下，新的一年就從大方讚美別人開始，一起共同打造更美好的生活氛圍吧。

1、讚美跟食物一樣是必需品

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不少人都有過餓肚子時心情超差、吃了東西心情才變好的經驗，就像進食一樣，其實人們每天也都渴望得到讚美來餵養心靈。據研究表示，一週內每天都被讚美的人，聽到好話的感覺與他們在第一天聽到時，感受到的心情是一樣好，即使知道這是實驗的一部分，他們也不會認為他人是被迫的自己才得到讚美，更不會因為經常聽到讚美，就減弱了好話對他們好心情的影響。

2、表揚員工能激勵工作表現

多數人都認同「薪水」是讓人努力工作的重要原因，但還有許多其他因素能影響人在工作上表現得更傑出，像是工作中得到的個人成長累積，因為工作同時是技能和能力的一種反映，所以當在工作環境中受到稱讚，能夠使人感覺自己被關注、欣賞和認可，也是減輕工作壓力相當重要的方法。據神經科學家得出的結論－－成就不被忽視所帶來的快樂，與獲得薪水一樣。老闆、主管們注意了！為了員工下屬保持積極、發揮最大潛力，多多讚美就對了。

3、適當讚美不會讓人不舒服

有時讚美過於浮誇或是場合不對，就會讓人覺得像在拍馬屁，只是講講恭維客套話，實際上根本不是真心誠意，而讓聽者反而感到不舒服。所以更要常常讚美他人，而且還要學會如何不流於表面的適當誇獎對方，因為事實上真正的讚美是能讓聽者接收到心情變開心，更加有動力把日子過好。

4、讚美可以增加堅持動力

起初學習一項新技能時一定會碰上無數的困難，面臨許多的挑戰和失敗，而這些挫折會很容易讓人失去對自己的信心，進而覺得乾脆選擇放棄，比繼續失敗來得要好，若情形發生在職場，站在上司的角度或許會將結論歸咎於對方沒有才能。然而，讚美是人們繼續前進的巨大動力，能夠有效治療沮喪，使人願意再多做一點，也許對開口的人來說只是簡單的一兩句話，但這一點點的肯定卻是聽者重新建立對自己的欣賞，轉變成能愈做愈好的重要基石。

5、給予讚美比接受讚美感覺更好

被誇獎能讓人自我感覺良好、提升自信，讚美別人看到對方變得開心後自己也會快樂起來，據報導這種感覺其實跟人們捐錢行善後會有的反應一樣。俗話說「施比受更有福」，主動讚美他人就像是在幫助別人，透過稱讚，人們建立起友好的互動，不僅雙方情緒都能得到改善，彼此看待對方和事情的看法也會更加正向。