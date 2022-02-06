尾牙春酒「毛手毛腳」算職場性騷擾　雇主不處理恐被罰50萬元

▲北市勞動局表示，雇主應依《性別工作平等法》規定，盡性騷擾防治責任。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者袁茵／台北報導

許多事業單位為慰勞員工辛勞，於農曆春節前後辦理尾牙或春酒聚餐活動，台北市勞動局說明，依勞動部函釋，公司尾牙或春酒聚餐，如為雇主舉辦活動，於該場合發生員工遭受性騷擾事件時，雇主仍應依《性別工作平等法》規定，盡性騷擾防治責任妥善處理。

北市勞動局長陳信瑜表示，各事業單位需注意和防範尾牙、春酒等場合，可能發生的職場性騷擾事件，可事先進行職場性騷擾相關宣導，提醒全體員工於聚餐歡慶之餘，仍需注意人際互動分際，以避免做出不合宜的行為。

陳信瑜提到，若發生性騷擾事件，依照《性別工作平等法》第13條規定，雇主於「知悉」員工受有性騷擾情事時，就應立即處理，並採取立即有效糾正及補救措施；若雇主不處理，員工可再向地方勞工主管機關進行申訴，若被審定未盡職場性騷擾防治義務，雇主將被罰至少10萬元以上、50萬元以下罰鍰，還會被公布事業單位名稱與負責人姓名。

勞動局指出，為增進民眾及事業單位認識並重視「防制就業歧視」及《性別工作平法》議題，歷年來也有編製相關專刊及宣導摺頁，放置在勞動局網站，事業單位可上網參閱。