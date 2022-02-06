斜槓人生！退休警返鄉種「1號電池」大草莓　創事業二春　

▲退休員警陳增堭返鄉種出1號電池大的草莓，被朋友戲稱，是被警察耽誤的草莓農！（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣大湖分局前偵查隊長陳增堭，2020年退休後返鄉種草莓，沒想到務農新手頭一次，就種出「一號電池」大小的草莓，陳增堭還被朋友戲稱，是被警察耽誤的草莓農！陳增堭表示，種草莓的壓力雖然沒有比當警察時還大，不過一開始還是會做惡夢。

陳增堭1989年警專畢業，2010年考上警大，退休前是苗栗大湖分局的偵查隊長，警察工作32年，偵破過多起重大刑案，直到去年退休後，想起小時候曾經幫父親種過草莓，因此決定回老家整地，籌劃種草莓，但好長一段從警的壓力，卻一時半刻還甩不掉。

陳增堭說，從2021年9月份，才開始請挖土機整地，重新翻土；第一次種就種出幾乎和一號電池大小一樣的草莓，草莓園裡到處可見紅通通的草莓，用父親過世後留下的地初試啼聲，沒想到成績斐然，一顆草莓的重量都有一兩以上。

陳還說，小時候要幫忙父親種草莓後才能去上學，但是隔行如隔山，陳增堭轉做莓農還是付出不少代價，退而不休，不想停下腳步的人生，過去拿槍辦案的雙手，現在改拿農具耕耘，看著草莓從無到收成，迎接即將到來大湖草莓季，順利開啟自己事業的第二春。