柔道教練重摔6、7次...7歲童翻白眼抽搐送醫腦死！竟稱合理訓練

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區南陽國小一年級黃姓男童，21日晚間在私人柔道館練習時，慘遭教練和國小四年級學長不斷過肩重摔20多次，儘管男童大喊「我的頭」、「我的腳」，教練仍然不為所動，男童當場疑因腦震盪嘔吐，雖緊急送醫，但因顱內嚴重出血，陷入重度昏迷，宣告腦死，家長氣憤提告教練和學生。

▲▼7歲男童21日也被安排讓學長多次重摔。（圖／江啟臣服務處提供）

陪同男童去練習的舅舅原本是要拍下訓練過程，豈料竟成了看了令人心痛的畫面，他眼見教練前後重摔男童6、7次後，男童身形開始搖晃，後來倒在一旁，舅舅見狀趕緊衝上去，發現已經翻白眼、全身抽搐，馬上打電話送醫。

▲台中豐原一名7歲男童慘被教練、學長當練習包重摔腦死，家長氣憤提告。

家長不滿表示，小孩子才去上2個禮拜，連最基礎的護身倒法都不會，怎麼就成了教練和學長們輪流練摔對象，即使小孩多次高喊「我的頭、我的腳」，教練和學長依然不為所動，更可惡的是，教練在旁發現男童被重摔，竟然也沒有制止。

該名教練是退休多年的法警，年約60多歲，每天晚間義務教導學生柔道，但柔道對摔，講究實力原則，應該是學生之間對摔，怎麼是實力懸殊的大人摔小孩？訓練過程是否過當？有待警方進一步釐清。

據了解，警方已針對該名教練和在場相關學生帶回偵訊，初步認定男童身上的傷是新傷，朝過失重傷害罪嫌偵辦，該教練坦承有對小孩側摔，但屬合理訓練範圍，並無過當。

協助家屬召開記者會的立委江啟臣表示，黃小朋友傷勢嚴重已成腦死狀態，目前仍在加護病房，希望社會各界共同集氣，為孩童祈福。全案現今尚在釐清中，希望檢警單位查明真相，勿枉勿縱，還給孩童家屬一個公道。

此外，服務處已在第一時間聯繫部立豐原醫院提供協助，後續也將委請服務處義務律師，提供免費法律諮詢服務，協助家屬爭取權益。

台中市議員張瀞分說，根據家屬轉述，4/21上課才是黃同學第2週上課，照理說前幾次上課都應該先學會「護身倒法」，方能開始操練。然而教練卻這麼快就放任孩童學長對當事人摔了20多次，甚至教練本身也多次出手，針對孩童所受到的傷害，教練與道館必須給個交代。

她說，她自己也是南陽國小的校友，看見小學弟如此遭遇，著實令人感到憤慨，請相關單位必須詳盡調查，別讓孩童含冤受苦，她也和校方、教育局保持聯繫，盡全力提供受害家屬協助。

張瀞分還強調，仿間有各式道館，提醒民眾前往習武務必小心安全，也要求行政單位務必針對類似道館教練的適任性進行評估，不要再讓憾事重演！

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