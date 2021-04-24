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社會 社會焦點 保障人權

教練摔童害腦死無保請回　黃父怒：檢方冷血、連1塊錢交保都沒有

▲▼豐原7歲男童慘遭重摔腦死教練竟無保請回，黃父怒批檢方也是冷血。（圖／民眾提供）

▲▼豐原7歲男童學柔道2周，慘遭教練和學長連續重摔腦死。（圖／家長提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區南陽國小一年級黃姓男童，21日晚間在私人柔道館練習時，慘遭何姓教練和國小四年級學長不斷過肩重摔20多次，盡管男童大喊「我的頭」、「我的腳」，教練仍然不為所動，男童後來因顱內嚴重出血，陷入重度昏迷，宣告腦死，何姓教練昨天經檢方複訊無保請回，黃父得知相當氣憤「無法接受」、「檢方和冷血教練有啥兩樣？」

▲▼豐原7歲男童慘遭重摔腦死教練竟無保請回，黃父怒批檢方也是冷血。（圖／民眾提供）

▲豐原7歲男童慘遭重摔腦死教練竟無保請回，黃父（右2）受訪怒批檢方也是冷血。（資料照／江啟臣服務處提供）

黃父說，兒子聰明又貼心，會去學柔道，是他主動提的，而且還說長大就可以保護爸爸、媽媽和哥哥，如此乖巧的小孩，如今卻因為冷血教練，重度昏迷的躺在病床上，院方目前正在全力搶救，全家人仍期待奇蹟出現。

▲▼豐原7歲男童慘遭重摔腦死教練竟無保請回，黃父怒批檢方也是冷血。（圖／民眾提供）

豐原警方前天初步針對何姓教練及在場相關學員訊問後，昨天中午移請檢察官複訊，何姓教練堅稱是正常訓練，並無過失，檢方訊後表示，由於在場人員眾多，相關人證事證也有待釐清，再加上何姓教練並無逃亡之虞，最後無保請回。

黃父得知何姓教練無保請回時氣憤的說「太扯了」、「太誇張了」、「連一塊錢交保金都沒有」，此舉和冷血教練有何不同？難道他兒子的命不是命嗎？他將尋求立委協助，因應如何後續。

據了解，何姓教練從法警退休後，先在原台中市中正公園的私人柔道館教課，後來中正公園改建成北區國民運動中心後，他經由介紹進到台中市體育總會柔道委員會，到豐原現址教課至今，由於教課已有10多年，在中部頗有名氣，而他事後也被警方帶回調查，並被依過失傷害罪嫌移送法辦。

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