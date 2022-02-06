鬼抓人遊戲竟源自日本驅鬼儀式！更升級為正式體育競技項目

▲鬼抓人的遊戲其實已經擁有1000年以上的歷史。（示意圖／pixabay）



●精選書摘

小孩子的鬼遊戲──鬼抓人

幼稚園或小學最流行的團隊遊戲，應該就是老鷹抓小雞吧。身手敏捷的人擔任老鷹，高大的人扮演母雞，站在最前頭保護其他小雞。這種你追我跑的遊戲，在日本統稱為「鬼抓人」，據說有一千年以上的歷史，在漫畫《鬼滅之刃》也曾出現好幾次。

「鬼抓人」的遊戲，據說可以追溯到九世紀的平安時代，從中國傳入日本的驅逐惡鬼儀式「追儺」。宮中的武士戴上繪有四個眼睛的金色面具，手持戈與盾來驅逐疫鬼。據說這個儀式流傳到民間，融合了佛教的思想，演變成「鬼抓人」遊戲。原本在「追儺」儀式中被驅趕的鬼，在遊戲中變成追逐孩童的角色。地藏菩薩站在最前面，張開雙手保護身後的孩童不被鬼抓走。這個遊戲在江戶時代稱為「ことろことろ」，不但是《鬼滅之刃》嘴平伊之助的興趣，也是香奈乎協助炭治郎等人恢復身體機能的訓練法。

▲鬼抓人在各國都有類似的遊戲。（圖／取自免費圖庫pixabay）



「鬼抓人」的遊戲有許多種不同的變化。例如「凍鬼」玩法是鬼追逐孩童，只要被鬼碰到的孩童就會結凍不能移動，除非透過其他孩童的碰觸才能解凍。或是「顏色鬼」鬼指定一個顏色當作保護色，其他孩童得要趕緊觸碰有保護色的東西，不然就會被鬼追著跑。還有進階的遊戲「鬼捉迷藏」，鬼去尋找躲藏的孩童，被鬼碰觸到的孩童會成為下一個鬼。玩到後來不知道身邊的玩伴，到底哪個人是鬼，從你追我跑的遊戲變成了包含心理戰層面的鬥智戰。

以上這些玩法，大家應該都不陌生吧。在世界各地都有「鬼抓人」類型的遊戲，這個遊戲考驗著玩家的判斷力，具有鍛鍊體能的功效。例如印度的「卡巴迪」從1990年開始成為亞洲運動會的正是競技項目。在日本則有「鬼抓人」協會，推廣結合抓人、奪旗的團隊競爭活動，利用遊戲來推廣訓練兒童的體能。

看似平凡的兒童遊戲，不只是成為訓練體能的競技比賽，更受到了大眾娛樂的靑睞。以鬼抓人遊戲為設定的綜藝節目《全員逃走中》在世界各國受到好評。電影《奪命捉迷藏》、或是電視劇《今際之國的闖關者》也有鬼抓人遊戲。為什麼鬼抓人遊戲會這麼受到歡迎，也許是因為遊戲中的追逐與逃脫，讓身體因為恐懼而釋放腎上腺素，使我們回憶起埋藏在基因深處的求生本能吧。

作者： EZ Japan編輯部

繪者：田中裕也

摘自：EZ叢書館《日本鬼秘話：Nippon所藏日語嚴選講座》

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