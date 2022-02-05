美眾院推動正名台灣代表處　王定宇：關鍵點在行政部門

▲美國眾議院表決通過美國競爭法案，呼籲行政部門將駐美代表處正名為「台灣駐美代表處」。（圖／路透社）



記者林銘翰／台北報導

美國眾議院4日表決通過美國競爭法案，呼籲行政部門將駐美代表處正名為「台灣駐美代表處」。對此，民進黨立委王定宇表示，感謝美國眾議院、國會長期對台灣的支持與協助，但是關鍵點還是在美國的行政部門，必須等待美國國務院、行政部門的批准或執行。

美國聯邦眾議院4日通過「2022年美國創造製造業機會和技術卓越與經濟實力法」法案，以推動高科技研究及製造，強化美國對中國的競爭力，緩解全球電腦晶片短缺帶來的問題，並呼籲行政部門將駐美代表處正名為「台灣駐美代表處」。

王定宇5日上午受訪時說明，美國眾議院稍早通過了「2022年美國競爭法案」，主要是提高美國在科技等各方面的競爭力，指向的對象是中國，內容有關台灣的部分，包括提到協助台灣參加世界衛生大會（WHA），以及協助台灣有意義地參與國際組織。

王定宇也指出，另外比較具體的是，將台灣駐美國的「台北經貿代表處」正名為「台灣代表處」，裡面也編列了1萬5000億台幣，協助美國的產業在軍事產業及科技各方面，提升美國的競爭能力。

王定宇說明，這個「美國競爭法案」一般在美國的政界，被定義為提高美國競爭力、與中國對抗的法案，裡面自然就會提到台灣，其中有關台灣的部分，感謝美國眾議院、國會長期對民主台灣的支持與協助。

不過，王定宇也說，台灣的代表處能不能從「台北經貿文化代表處」提升、正名為「台灣代表處」，除了國會的法案以外，關鍵點還是在美國的行政部門，必須等待美國國務院、行政部門的批准或執行。

王定宇強調，台美關係來到史上最好的階段，在有關台灣名稱的部分，「我們尊重美國的決策，但是樂見往正向的方向來發展」。