指揮中心曝Omicron四大症狀　第1名變了！超越喉嚨症狀

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心4日公布本土確診Omicron四大症狀，依然是咳嗽、喉嚨症狀、發燒和流鼻水或鼻塞為主，但咳嗽超過喉嚨症狀，位居首位。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在例行記者會表示，1月至2/3共有516例Omicron本土確診，上周跟大家報告，喉嚨症狀算最多，這周咳嗽有稍微多一點，不過都還在50%上下，並沒有很明顯變化。

根據指揮中心資料，有咳嗽症狀52%、喉嚨症狀49%、發燒28%、流鼻水或鼻塞26%、頭痛9%、肌肉痠痛5%、嘔吐2.5%、發冷1.3%、嗅味覺異常1.3%、腹瀉0.9%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼指揮中心公布516例Omicron本土確診分析。（點圖可放大／指揮中心提供）

羅一鈞說，最近一周以0到9歲確診個案數有比較多一點，共有60位排名第4，絕大部分都還是在20到40歲年齡層，女性稍微比男性多一點。根據指揮中心資料，30到39歲確診最多有127位，20到29歲有102位，40到49歲有89位。

另外，這516例本土確診，196例、38%屬於無症狀，319例、61.8%屬輕症，中重度以上有1位。

羅一鈞說明，該中重度個案為70多歲本國籍女性，有多重慢性病史，是在住院期間篩檢被驗出，就是先前公布的亞東醫院案18548，未曾接種過新冠疫苗，1月初因呼吸不順、咳嗽等診斷為肺結核，經治療改善轉入普通病房；1月下旬院內篩檢又驗出陽性，Ct值22.6，胸部X光顯示右側肺炎但無需氧氣治療，接受瑞德西韋後改善，未曾入住加護病房。