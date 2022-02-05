LIVE／桃園物流群聚燒、高雄再傳防疫旅館清空　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。疫情南北齊燒，桃園日翊物流多為新發個案，昨日新增10人確診，未來5天是觀察期，而高雄一家防疫旅館爆出群聚感染，研判與先前感染源不明的一家三口有關，確切傳染途徑尚未釐清，但最新消息指出有另一家防疫旅館今日被緊急清空，是否又有新的群聚，記者會有望說明。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心先前公布感染源不明群聚，為案18942（台商，國中生爸爸）在1月30日自主管理第6天確診，之後兒子、妻子陸續發病，卻追蹤不到感染源，疫調人員研判可能是搭乘計程車或是在防疫旅館感染，經分析發現他們退房後2天，入住同間在3樓318客房的香港入境案19100也在2月3日確診。

目前研判住在他們隔壁房的越南入境18883、對面房的孟加拉入境19108為可能感染源。其中19108是1/21入住、22日最早發病、2/3確診；案18883也在1/19入住後，28日發病隨後確診，不過目前尚未能明確檢驗出是誰感染給台商一家3口。

▲高雄某防疫旅館爆發群聚感染，3樓平面圖曝光。（圖／高雄市府提供）

高雄市府已請醫療團隊在這家旅館3樓設站，召回工作人員，第一階段採檢3樓有21旅客陰性，員工15人陰性，電梯內外採檢等20處也為陰性。市府表示，去年12月跟1月檢查防疫旅館時，發現有疏失要改善，不過該處CO2檢測走道通風算良好，到底是環境污染、或氣溶膠傳染仍在釐清當中。不過，昨晚傳出高雄另一家防疫旅館也清空，是否又有新的群聚，記者會有望說明。

另外，全家旗下物流業者日翊昨日新增10人染疫，陳時中在記者會上坦言，日翊物流是目前「還在燒」的案子，也是需要特別關注的案例，目前防火牆已經做起來了，未來5天是關鍵期，如果沒有外擴的話，就代表獲得控制。確診的日翊員工母親曾在龍潭市場擺攤，桃園市政府已進行預防性休市3天，同時設採檢站，今日上午採檢182人都是陰性。