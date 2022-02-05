今天還可預約！　北市加開BNT「符合2條件」就能打

記者黃翊婷／綜合報導

台北市加開6萬8387劑BNT，昨日（4日）系統開放30分鐘僅4863人預約，今日（5日）上午9時至下午5時仍可預約，2月6日發送簡訊通知，2月7日至9日開始接種。台北市長柯文哲表示，BNT跟莫德納一樣好，希望大家不要有差別性，「你不打BNT，也沒那麼多莫德納讓你打。」

▲今日還有一天可以預約接種BNT。（圖／北市府提供）

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台北市衛生局2月4、5日上午9時至下午5時加開台北市疫苗預約系統，提供BNT疫苗追加劑6萬8387劑預約，共有173處提供接種服務，滿18歲以上並在2021年11月15日前完成第二劑疫苗接種者，即可把握機會預約，完成預約後，系統會在2月6日發送簡訊通知，2月7日至9日即可開始接種。

不過，根據台北市統計，4日系統開放30分鐘僅4863人完成預約，開放1小時也只有6151人，截至同日下午5時系統關閉，估計還有5.3萬多劑可以預約。如果第一天沒有預約到的民眾，今日（5日）上午9時至下午5時還有機會。

▲BNT與莫德納一樣都是mRNA疫苗。（資料照／記者呂佳賢攝）

至於會不對擔心BNT劑量預約不完，台北市長柯文哲表示，民眾意願不太踴躍，「BNT跟莫德納一樣好，不要有差別性」、「你不打BNT，也沒那麼多莫德納讓你打」。

除了BNT之外，2月7日至11日還有6778劑高端可以選擇，民眾可以在開放期間內前往台北車站、義信禮堂及捷運松山站等3處中型接種站施打高端疫苗。

▼2月7日至11日還有高端疫苗可以選。（圖／北市府提供）