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春節後「要有疫情再爆一輪的準備」　台大醫曝延續3個月以上

記者黃翊婷／綜合報導

國內4日新增25例本土個案，其中11例在桃園，包含全家旗下物流業者日翊10人、亞旭1人。台大兒童醫院院長黃立民認為，Omicron疫情就像冰山一樣，要馬上收斂可能性不大，尤其是春節過後可能會再爆發一波，估計還會延續3、4個月以上。

▲忠貞市場傳出攤商確診案，桃園環保局會同化學兵三三群今天上午進行擴大消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲專家認為春節過後疫情可能會再延燒一輪。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

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全家旗下物流業者日翊員工染疫案延燒多日，讓不少民眾十分擔心。桃園市長鄭文燦在4日的記者會上指出，日翊物流群聚案加上4日新增的10例，目前共有23人確診，10位是家人、13位是員工，現階段已經針對物流公司擴大居家隔離，共267人得進行14天居家隔離，近一千名員工也要進行預防性5天居家隔離，會多次採檢來判斷社區是否安全；另外還有1例新增個案是亞旭電腦群聚案相關，該案例在1月24日採檢是陰性，2月3日採檢轉為陽性。

根據《聯合新聞網》報導，台大兒童醫院院長黃立民認為，Omicron疫情在社區就像冰山，物流群聚案是浮在水面上的，水面下可能還有許多病毒在傳播，所以疫情要馬上收斂是不太樂觀，尤其是春節過後，恐怕會再陸續爆發，民眾要有「流行一輪」的心理準備，估計疫情會延續3、4個月以上。

至於物流公司員工染疫，民眾領取或拆封包裹是否也會中鏢。黃立民建議，拿到包裹後先噴酒精消毒不僅動作麻煩，也有可能漏掉死角，不如拆包裹後立刻洗手，另外，即便拆包裹、拿物品後洗了2次手，第3個重要動作是吃東西前務必要再次洗手，透過3次洗淨雙手，就可避免病毒上身。

▼2月4日桃園確診個案公共場所足跡。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

2月4日桃園市個案公共場所足跡（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

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