接觸者確診　醫：回頭要匡下一輪，早已傳給圍爐親人

記者陳俊宏／綜合報導

4日新增25例本土確診，對此，精神科醫師沈政男表示，Omicron傳播很快，當你得知物流公司群聚的接觸者確診了，回頭要匡列下一輪，這時候早已傳給一起圍爐的親人了，怎麼辦？來不及匡列某些案例是一定的，這時候趕緊追上，還是來得及，比如圍爐親人的接觸者必須趕快隔離。

沈政男在臉書說，4日最值得關注的不在這25例裡，而是高雄檢疫旅館群聚，「我在4天前就說了，從新北南下高雄的國中生，可能是被從中國大陸回台的親人感染，而親人可能是在高雄旅館檢疫時被感染。」

沈政男指出，這25例都是匡列中確診，只是因為Omicron傳播很快，當你得知物流公司群聚的接觸者確診了，回頭要匡列下一輪，這時候早已傳給一起圍爐的親人了，怎麼辦？來不及匡列某些案例是一定的，這時候趕緊追上，還是來得及，比如圍爐親人的接觸者必須趕快隔離。

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沈政男提到，高雄港口的群聚以及高雄幼兒園群聚，也是仍有接觸者確診，狀況都是一樣；其實Omicron疫情處理了一個多月，可以統計一下密切接觸者的接觸者發病率是多少，而如果很高，那麼可以考慮一次匡列兩輪，讓接觸者的接觸者在第一時間就給予採檢，注意，是比較密切的接觸者，否則工程浩大，也沒那個美國時間。

▼4日新增25例本土確診。（圖／指揮中心提供）



沈政男表示，台北說是新增兩例，其實也是匡列中，沒有大礙；指揮中心記者會開工了，年也過了一大半，請問疫情有在過年中大爆發嗎？Omicron只要2、3天就可傳出去，如果除夕與初一有疫情，現在就看得到了，「而如果沒有，就是沒有了，你可以去看看年前有多少人在亂喊疫情。」

沈政男認為，開學當然可以照常，入境檢疫時間要如何縮短，須從長計議，方法就是他先前所提的逐步縮減，並視疫情變化來調整；4日出現了本土第一例中重症，是一位沒打任何疫苗，且有多重慢性疾病的老人家，500多例才出現一例中重症，比例比很多國家都低。

沈政男提醒，但切莫以為這是常態，須知重症率跟染疫年齡結構有關，如果很多老人家感染Omicron，重症率就會攀升；日韓確診數都攀到天高，重症與死亡也跟著增加，這證明了台灣的圍堵與清零才是正確。

沈政男說，有沒有看到物流公司群聚，造成超商延遲送貨？放任Omicron不圍堵，導致染疫暴增，影響民生才是厲害，而不是入境檢疫與疫調隔離。

►本文獲得沈政男醫師授權。