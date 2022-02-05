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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

健康過好年！政院：善用智慧新科技落實居家健康管理

▲▼行政院,中華民國政府機關。（圖／記者季相儒攝）

▲行政院。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

行政院科技會報辦公室5日表示，政府自108年起，積極鼓勵將資通訊技術導入醫療應用，促進如智慧醫材、智慧醫院、遠距醫療、健康管理平臺等智慧醫療的產品快速發展；110年政府亦設立「智慧醫材辦公室」，加速推動國內智慧醫材軟體發展。過年期間，民眾在家可以了解智慧醫療新科技，善用健康管理平臺及相關健康管理工具，讓自己與家人健康過好年。

科會辦指出，民眾在過年期間常發生熬夜或飲食過量的情形，可透過健康管理平臺協助記錄生活作息，即時留意自身健康狀態。早期健康管理平臺主要用於個人血糖、血壓等數據紀錄，以作為慢性病控制的參考；近期有更多適合民眾使用的產品，如：透過串聯穿戴式裝置，可提醒民眾在久坐時起身活動。

透過串接運動器材，協助擬定運動方案等。過年期間，民眾可找尋適合自己與家人使用的健康管理工具，希望大家在新的一年能輕鬆維持健康。

科會辦表示，為促進個人生理數據應用於健康管理、疾病預防及治療，政府於去年設立「智慧醫材辦公室」，加速推動國內智慧醫材軟體發展，已陸續協助判讀心肌梗塞、糖尿病視網膜病變等人工智慧（AI）軟體取得醫材上市許可證。AI技術除了可用於專業人員使用的醫療器材，未來也將逐漸落實於民眾的居家健康管理與保健。

科會辦指出，未來幾年，政府將持續鼓勵資通訊技術與醫療產業跨域合作，支持國內創新智慧醫療產品研發，使醫療院所得以提供更好的醫療服務，並使民眾在家也可獲得完善的健康照護服務。智慧醫療新科技不僅協助減輕醫護人員負擔，也讓民眾輕鬆掌握自身健康。

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