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速食店「OEM廠品管師」受夠忙到無法睡　他改種秀珍菇嘆還是辛苦

▲▼彰化秀珍菇農劉煌基。（圖／劉煌基提供）

▲劉煌基回想當年種植都靠自己摸索。（圖／劉煌基提供，下同）

記者許展溢／彰化報導

43歲的劉煌基在芭樂、襪子很多的彰化社頭鄉種秀珍菇，讀農業經營學系，畢業後卻到速食店擔任品管工程師，每項食品都要經過他檢驗生箘數等，受夠日夜顛倒生活，身體亮警訊，未料從農還是無法早睡早起，不過，因此開啟另一條無限可能的人生。

劉煌基受訪說，當年食品業工作一做就是17、18小時，尤其節日趕訂單，更嚇人，直接睡公司，心想不能再這樣下去，於是返家種當時還沒有什麼人在栽培的秀珍菇，起步階段也是抱著種看看心態，坦言很辛苦，又沒有資料可參考，老前輩更不會傳授祕訣，一切都是靠自己在摸索中度過。

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▲▼彰化秀珍菇農劉煌基。（圖／劉煌基提供）

▲劉煌基和在地青農結合，推廣國產有機香草莢，舉辦導覽解說等活動。

劉煌基回想前3年很辛苦，面臨廠房設計、病蟲害等許多問題，還傻傻以為很簡單，在偌大空間把冷氣開下去，沒想到菇長超快，每2天就要採收，根本來不及，曾和老婆2天2夜都沒睡，最後還是變次級品，賠了200多萬元，或不知道菇類要控溫，最後長不出來，每一批都虧7、80萬元。

劉煌基種秀珍菇18年，現階段年產量約24噸，約7萬包。他透露，通常種植秀珍菇會選在開了9、10分時採摘，但自己會故意摘小朵一點，7、8八最鮮嫩漂亮採收， 並導入產銷履歷，107年獲得認證外，還連任二屆社頭菇類產銷班班長、模範農民。

▲▼彰化秀珍菇農劉煌基。（圖／劉煌基提供）

▲劉煌基坦言有時同行難免相忌，「行銷」也是一大困難。

不甘於此，劉煌基無意間發現香莢蘭後，近2年全心投入，目前栽培面積約0.31公頃，植株數量約1500棵，青豆莢能採收約500至550公斤，1分地可收120公斤，更做到7成內銷，3成外銷。雖看起來順風順水，劉煌基提到，有時同行難免相忌外，最大困難點是「行銷」，台灣比較大通病是農產品都為代銷制度，必須透過大盤等去賣產品，變成產量多就滯銷，價格易崩盤，跟高麗菜一樣的宿命。

近2年受疫情衝擊，劉煌基認為，其實也帶來契機，大眾國內旅遊選擇遊樂區等知名景點，鄉村農旅反而較不被注意，因此和在地青農結合，推廣國產有機香草莢，舉辦導覽解說、手做DIY，和各種食農體驗，讓遊客了解平常吃的蔬果是怎麼變出來，將社頭襪子、芭樂等利用點跟點，串成一條旅遊線，盡量滿足消費者。

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