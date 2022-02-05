她自然懷上「四胞胎」超驚喜！　醫生曝：機率僅百萬分之一

▲麥迪森自然懷上四胞胎，機率僅百萬分之一。（圖／翻攝自IG／collierquads）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名母親在懷孕第8週後，到婦產開拍攝超音波檢查，結果醫生先是開心地告訴她懷了雙胞胎，但過了幾秒後，醫生臉色一變對她說，「不是雙胞胎，是四胞胎！」而自然狀況下懷上四胞胎的機率僅百萬分之一。

根據《商業內幕》報導，住在喬治亞洲的麥迪森（Madison Collier）去年懷孕8周時到婦產科拍攝早期超音波檢查，「醫生先開心地告訴懷了雙胞胎，結果又突然說『不不不，不是雙胞胎』，這讓我困惑了，難道還有其他更多嗎？」結果真相是，她居然懷上了四胞胎，「說實話，我當下真的喘不過氣來，直到醫生指著螢幕給我看，我都還不敢相信。」

麥迪森立刻打電話給丈夫賈斯汀（Justin）這個消息，而賈斯汀汀到也完全嚇壞了，轉身告訴兩人3歲大的女兒艾拉，她將有4個弟弟妹妹，而不是只有一個，他們也將成為七口之家。

據了解，美國每年大約有150對四胞胎或多胞胎出生，而大多數的情況下，這發生在父母其中一方有進行輔助生產，但麥迪森並沒有進行任何不孕治療，她和賈斯丁的家族也沒有多胞胎基因。婦產科醫生蓋瑟（Kecia Gaither）說，自然懷上雙胞胎的機率僅約七十萬分之一到百萬分之一。

懷四胞胎最大的風險就是早產，而麥迪森確實也在懷孕第28週就生產，四名孩子也在嬰兒加護病房待了一陣子。現在四胞胎已經4個月大，每天平均要換30片尿布，麥迪森說，「我還在適應著這個我從未想過的家庭，但他們真是世界上最棒的孩子。」