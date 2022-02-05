　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

老年悲歌「高麗葬」！子女活葬患病父母是傳統　暴露青年沉重包袱

▲▼電影《高麗葬》劇照。（圖／翻攝自korea-press）

▲電影《高麗葬》劇照。（圖／翻攝自korea-press）

記者羅翊宬／編譯

相傳韓國從高麗時代以來便流傳一種名為「高麗葬」的習俗，即子女將家中年邁、體弱多病的老年父母安置在搬運行李的木製背架上，同時放入少許食物、飲用水、衣物，之後走到清幽靜僻的深山或溪谷邊，放下背架、替父母蓋上薄衣，將父母活活棄養、葬生在該處。

根據南韓媒體《時事In》，其實南韓自古以來並未有明確的文獻指出「高麗葬」是自古以來先人們留下的傳統習俗，就連朝鮮時代後期的實學家丁若鏞也只有簡短幾句提到，而最早一名來自美國傳教士格里菲斯（William Elliot Griffis）就曾在著書《隱士的國度：韓國》提到「Ko-rai-chang」（音似高麗葬）是韓國當地遺棄老人的葬禮風俗。

其實不管是古代流傳下來的高麗葬、亦或是現代南韓社會的隱憂「看護殺人」，都呈現出年輕族群在無法承擔經濟重擔的狀態下棄養長輩、甚至不惜殺害多年臥病在床的父母，如此人倫悲劇實在令人心痛。

▲▼南韓人在邁入高齡後，常面臨被子女棄養、生病、未善加安排老年生活等問題。（示意圖／CFP）

▲南韓人在邁入高齡後，常面臨被子女棄養、生病、未善加安排老年生活等問題。（示意圖／CFP）

報導細數從日據時期至現代的人倫悲劇，從1924年9月13日刊登的《東亞日報》，可以見到一則報導提到，平安北道定州出現子女將年邁父親「生葬」的事件，此後媒體上均可常見遺棄老人的相關報導；1933年7月9日，《東亞日報》同樣也報導，釜山市大新洞一名李姓男子與2名兒子共謀，將臥病多年的年邁父親活生生放進棺材埋葬遺棄的案例。

報導分析，儘管當時可能有不少人呼籲，應該將這種遺棄尊親屬、犯下殺人未遂的不孝子處以極刑，然而多數人都深知，「久病無孝子」的概念。

1995年2月10日，在南韓全羅北道扶安郡出現一名年邁的老婦遭遺棄在茶房門口的案件，警方出動人力將老婦帶至郡廳、由郡廳保護，然而老婦始終閉口不談自己被棄養的原因，直到1個月後她才表示，是她自己要求媳婦這麼做的。

原來，該名老婦原本與駕駛計程車維生的兒子、媳婦定居在首爾，然而不久前兒子不幸中風，原本是家中經濟支柱的兒子，變成需要別人幫忙把屎把尿，老婦認為再這樣下去經濟根本無法支撐，於是主動向媳婦要求，把自己送回家鄉扶安郡，「反正我再怎樣，也會有政府把我送到養老院，妳就把我遺棄在茶房門口吧！」

媳婦起初不答應，最後在殘酷的生活條件下才將自己的婆婆送到茶房門口，等到揮手離別後，她不禁痛哭失聲。在媒體報導後，全國民眾紛紛自願發起募款活動，該名中風的兒子得知母親是因為自己的病情才甘願遭受這種待遇後，他氣到決定絕食，最後不幸病逝。

▲▼南韓青年被生活壓力與負債壓得喘不過氣。（示意圖／CFP）

▲南韓青年被生活壓力與負債壓得喘不過氣。（示意圖／CFP）

其實，這種棄養年邁患病尊親屬的案例，直到現在還是不斷發生。一名年僅22歲的男子姜某，自幼雙親離異，其父親（56歲）長年酗酒、工作不穩，原本在汽車零件廠工作月領200萬韓元，然而2020年9月在澡堂昏倒，送醫後被診斷急性腦中風、腦出血；由於姜某身材肥胖求職不易，又得負擔父親2000萬韓元手術費、住院費、看護費，導致其沒錢繳納房租、瓦斯費、電費、電話費，最後慘遭斷水斷電，甚至得透過通訊軟體四處向親友借錢，最後迫於無奈，去年5月把父親接回家中。

最後，姜某決定不再看顧父親，間接導致其死亡，慘遭一審法官判處殺人罪、遺棄直系尊親屬等罪嫌；而儘管共同民主黨候選人李在明曾提起此案，將此案視為近年南韓青年族群生活窘迫、為被生活與債務所逼的代表案例，不過二審卻還是維持原判決，引起社會輿論廣大討論。

►「地獄朝鮮」58萬人棄求職！青年破產規模創新高　國家含淚幫還債

99元就能買到超時髦風衣洋裝

ET快訊
美女主播秀豪乳　過年「解鎖成就」驚呼：感覺太棒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

賓拉登遭暗殺始末！歐巴馬發動突襲「僅有5成把握」　2女誓死保護

她自然懷上「四胞胎」超驚喜！　醫生曝：機率僅百萬分之一

女病人中風罹罕見「異手症」　左手狂唱反調

老年悲歌「高麗葬」！子女活葬患病父母是傳統　暴露青年沉重包袱

日本農產食品出口額「首度破兆」　台灣為第4大買主

愛滋病鬼父性侵「8歲女兒」　媽媽竟向法院請求寬恕

歐洲首例！　「這國家」立法強制成人打疫苗

專家：冬奧與台灣議題　讓習近平與普丁更親近

CNN：台灣代表團「先於香港出場」　敏感性降低

北京允許15萬觀眾進場觀看冬奧會　僅限定「閉環系統」內人士

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

羊群排排站～Q彈屁屁手感絕佳　開箱新疆傳統牛羊市集超壯觀！

固執瑪爾濟斯堅持入住簡陋紙箱　叼心愛被被睡翻媽笑：家徒四壁

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

沒在讓！兒子猜拳猜輸老爸　被認真彈耳朵痛到翻臉大哭

清潔達人大掃除家電全拆開！　牙籤一刮驚見縫隙卡滿噁心髒污

老翁紫南宮外「穿新袈裟」化緣　被驅趕反嗆：要做這麼絕嗎？

賓拉登遭暗殺始末！歐巴馬發動突襲「僅有5成把握」　2女誓死保護

她自然懷上「四胞胎」超驚喜！　醫生曝：機率僅百萬分之一

女病人中風罹罕見「異手症」　左手狂唱反調

老年悲歌「高麗葬」！子女活葬患病父母是傳統　暴露青年沉重包袱

日本農產食品出口額「首度破兆」　台灣為第4大買主

愛滋病鬼父性侵「8歲女兒」　媽媽竟向法院請求寬恕

歐洲首例！　「這國家」立法強制成人打疫苗

專家：冬奧與台灣議題　讓習近平與普丁更親近

CNN：台灣代表團「先於香港出場」　敏感性降低

北京允許15萬觀眾進場觀看冬奧會　僅限定「閉環系統」內人士

財庫就像口袋破！拜財神「黃金時段」不想努力就靠這招！

過年發現恐怖烤箱想丟…媽氣罵「這很好用！」　網一看內部照傻了

賓拉登遭暗殺始末！歐巴馬發動突襲「僅有5成把握」　2女誓死保護

她自然懷上「四胞胎」超驚喜！　醫生曝：機率僅百萬分之一

看網路學「衛生紙切半」他一刀下去秒悲劇　網笑：夢想與現實差距

俄國正妹打電話回家　媽媽落淚盼望：在台灣找個「好男人」照顧你

表哥月領股利2.5萬…他好奇「可以退休了嗎？」　網提醒1隱憂

穿搭新手必學「挑帽技巧」！4關鍵找到自己的命定款

「第1台車家裡送的？」靠自己一族秒QQ　超多人是這種：加減開

女病人中風罹罕見「異手症」　左手狂唱反調

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

國際熱門新聞

21歲嫩妹面試慘死　頭皮扯下一屍兩命

愛滋病鬼父性侵8歲女兒　媽媽向法院請求寬恕

新娘被尪「壓頭埋進蛋糕」秒提離婚

歐洲首例！奧地利立法強制成人打疫苗

老年悲歌「高麗葬」！子女活葬父母是傳統

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

人妻年年重建處女膜　她羞喊原因

專家：冬奧與台灣　讓習近平與普丁更近

睡衣勾到烤箱把手！她離奇吊死自己

戴藍牙耳機！他電話講一半雙耳炸爛亡

CNN：台灣代表團先於香港出場　敏感性降低

荷蘭出現HIV變種病毒　傳播力更強

日本農產食品出口額首度破兆　台灣為第4大買主

更多熱門

相關新聞

日本農產食品出口額首度破兆　台灣為第4大買主

日本農產食品出口額首度破兆　台灣為第4大買主

日本農林水產省4日公布，2021年農林水產品、食品出口額比上一年成長25.6%，首度突破1兆日圓（約新台幣2454億元）。以銷往國及地區出口額來看，台灣位居第4。

愛滋病鬼父性侵8歲女兒　媽媽向法院請求寬恕

愛滋病鬼父性侵8歲女兒　媽媽向法院請求寬恕

日經1月新冠復甦指數　台灣勇奪全球第一！

日經1月新冠復甦指數　台灣勇奪全球第一！

日本要選手「少用北京冬奧App」：回國就刪掉！

日本要選手「少用北京冬奧App」：回國就刪掉！

金正恩睽違145天帶李雪主曬恩愛！身旁卻多了「她」

金正恩睽違145天帶李雪主曬恩愛！身旁卻多了「她」

關鍵字：

日韓要聞南韓高麗葬

讀者迴響

熱門新聞

蕭淑慎尪PO「手抱男嬰合照」：是時候公布了！　網狂恭喜

女墜左營月台　火車下秒經過逃死

21歲嫩妹面試慘死　頭皮扯下一屍兩命

網紅流產…暗指「林志玲47歲生子找代孕」被罵爆

最想住台北哪一區？

賴弘國6年結3次婚！初一認證已婚身分

開車了！美女主播「解鎖成就」驚呼：感覺太棒

冷空氣最強時段　西半部下探12度

納豆人還沒甦醒！「拔管恢復自主呼吸」

初二訂年菜！雲林超過20人上吐下瀉　餐廳業者回應了

快訊／女足多人確診　蔡英文令專機接回

囂張小三被逮　庭上竟約人妻3P

「離婚率最低」星座TOP3公開！

車停「死巷中間」就回南部　愛療癒下場曝光

小時候照片全被丟光！　鍾明軒過年「鬧翻後母」

更多

最夯影音

更多
霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒
大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

羊群排排站～Q彈屁屁手感絕佳　開箱新疆傳統牛羊市集超壯觀！

羊群排排站～Q彈屁屁手感絕佳　開箱新疆傳統牛羊市集超壯觀！

固執瑪爾濟斯堅持入住簡陋紙箱　叼心愛被被睡翻媽笑：家徒四壁

固執瑪爾濟斯堅持入住簡陋紙箱　叼心愛被被睡翻媽笑：家徒四壁

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面