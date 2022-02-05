老年悲歌「高麗葬」！子女活葬患病父母是傳統　暴露青年沉重包袱

▲電影《高麗葬》劇照。（圖／翻攝自korea-press）

記者羅翊宬／編譯

相傳韓國從高麗時代以來便流傳一種名為「高麗葬」的習俗，即子女將家中年邁、體弱多病的老年父母安置在搬運行李的木製背架上，同時放入少許食物、飲用水、衣物，之後走到清幽靜僻的深山或溪谷邊，放下背架、替父母蓋上薄衣，將父母活活棄養、葬生在該處。

根據南韓媒體《時事In》，其實南韓自古以來並未有明確的文獻指出「高麗葬」是自古以來先人們留下的傳統習俗，就連朝鮮時代後期的實學家丁若鏞也只有簡短幾句提到，而最早一名來自美國傳教士格里菲斯（William Elliot Griffis）就曾在著書《隱士的國度：韓國》提到「Ko-rai-chang」（音似高麗葬）是韓國當地遺棄老人的葬禮風俗。

其實不管是古代流傳下來的高麗葬、亦或是現代南韓社會的隱憂「看護殺人」，都呈現出年輕族群在無法承擔經濟重擔的狀態下棄養長輩、甚至不惜殺害多年臥病在床的父母，如此人倫悲劇實在令人心痛。

▲南韓人在邁入高齡後，常面臨被子女棄養、生病、未善加安排老年生活等問題。（示意圖／CFP）

報導細數從日據時期至現代的人倫悲劇，從1924年9月13日刊登的《東亞日報》，可以見到一則報導提到，平安北道定州出現子女將年邁父親「生葬」的事件，此後媒體上均可常見遺棄老人的相關報導；1933年7月9日，《東亞日報》同樣也報導，釜山市大新洞一名李姓男子與2名兒子共謀，將臥病多年的年邁父親活生生放進棺材埋葬遺棄的案例。

報導分析，儘管當時可能有不少人呼籲，應該將這種遺棄尊親屬、犯下殺人未遂的不孝子處以極刑，然而多數人都深知，「久病無孝子」的概念。

1995年2月10日，在南韓全羅北道扶安郡出現一名年邁的老婦遭遺棄在茶房門口的案件，警方出動人力將老婦帶至郡廳、由郡廳保護，然而老婦始終閉口不談自己被棄養的原因，直到1個月後她才表示，是她自己要求媳婦這麼做的。

原來，該名老婦原本與駕駛計程車維生的兒子、媳婦定居在首爾，然而不久前兒子不幸中風，原本是家中經濟支柱的兒子，變成需要別人幫忙把屎把尿，老婦認為再這樣下去經濟根本無法支撐，於是主動向媳婦要求，把自己送回家鄉扶安郡，「反正我再怎樣，也會有政府把我送到養老院，妳就把我遺棄在茶房門口吧！」

媳婦起初不答應，最後在殘酷的生活條件下才將自己的婆婆送到茶房門口，等到揮手離別後，她不禁痛哭失聲。在媒體報導後，全國民眾紛紛自願發起募款活動，該名中風的兒子得知母親是因為自己的病情才甘願遭受這種待遇後，他氣到決定絕食，最後不幸病逝。

▲南韓青年被生活壓力與負債壓得喘不過氣。（示意圖／CFP）

其實，這種棄養年邁患病尊親屬的案例，直到現在還是不斷發生。一名年僅22歲的男子姜某，自幼雙親離異，其父親（56歲）長年酗酒、工作不穩，原本在汽車零件廠工作月領200萬韓元，然而2020年9月在澡堂昏倒，送醫後被診斷急性腦中風、腦出血；由於姜某身材肥胖求職不易，又得負擔父親2000萬韓元手術費、住院費、看護費，導致其沒錢繳納房租、瓦斯費、電費、電話費，最後慘遭斷水斷電，甚至得透過通訊軟體四處向親友借錢，最後迫於無奈，去年5月把父親接回家中。

最後，姜某決定不再看顧父親，間接導致其死亡，慘遭一審法官判處殺人罪、遺棄直系尊親屬等罪嫌；而儘管共同民主黨候選人李在明曾提起此案，將此案視為近年南韓青年族群生活窘迫、為被生活與債務所逼的代表案例，不過二審卻還是維持原判決，引起社會輿論廣大討論。

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