金正恩睽違145天帶李雪主曬恩愛！　愛妻身旁卻多了個「她」

▲金正恩與李雪主久違同框。（圖／朝中社）



記者王佩翊／綜合報導

北韓領導人金正恩1日在平壤萬壽台藝術劇場欣賞新年慶祝的表演活動，而坐在他身邊的夫人李雪主更是睽違145天重新現身於公共場合。眼尖的媒體則發現，李雪主的身旁竟出現了一名金正恩的「重要女人」，而她身穿一席深紅色韓服更是格外引人注目。

根據《朝中社》報導，這場春節表演活動2月1日正式登場，而金正恩與李雪主則是在場內觀眾的掌聲與歡呼聲中步入表演廳。當天的表演曲目幾乎都是宣揚勞動黨的內容，而兩人在音樂會結束後，也上台與眾表演者合影留念。引人注意的是，這是李雪主繼2021年9月9日陪同金正恩出席建政73周年活動後，睽違145天首次公開露面。

從北韓官媒曝光的影片中可以看到，金正恩在欣賞表演的過程中，還不時轉頭面帶微笑地與李雪主交談，兩人有說有笑，感情十分和睦。儘管5個多月未出席公開場合的李雪主吸引了外媒的注意，不過也有人特別注意到，坐在李雪主身旁的女人。

▲金正恩的姑姑金敬姬被安排坐在李雪主身旁。（圖／朝中社）



事實上，在這場春節表演活動中，坐在李雪主身旁的，正是金正恩的姑姑金敬姬。這是金敬姬時隔2年首度公開現身，而一出現就被安排坐在金正恩與李雪主身旁，鏡頭時不時也會帶到她，格外引人注目。

對於李雪主消失5個月的原因外界眾說紛紜，有人表示，是因為新冠疫情肆虐所以才刻意減少外出機會，不過也有人認為李雪主可能是懷孕或是身體狀況出問題。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》