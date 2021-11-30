「地獄朝鮮」58萬人棄求職！青年破產規模創新高　國家含淚幫還債

▲新冠疫情重創造成首爾明洞來客量大減，店家紛紛關閉、掛起待租招牌。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓文在寅政府上任後積極打房，避免富人擁有多套房屋、穩定房價與房市供應，然而其不諳市場經濟的打房政策卻造成房價逆天飛漲，導致年輕族群難以買房；而近2年全球面臨新冠疫情，南韓經濟市場也面臨嚴重衝擊，光是首爾明洞等鬧區就有多處空店家招租，今年6月統計數據顯示高達58.3萬人放棄求職，其中27.3萬人為20至39歲的年輕族群，破產規模屢創新高。

南韓新冠疫情對於市場經濟的嚴重衝擊，加上房價的飆漲，造成年輕族群的相對剝奪感增加，且維持基本生活水準變得大為不易，加上國內人口日益高齡化，年輕族群不僅因飆漲的房租與生活花費感到吃不消，甚至還得扛住年老父母、長輩的住院或療養費，經年累月下造成貸款或家庭債務難以償還，因此開始出現惡性循環。

最後，年輕族群冒著風險以擴大貸款等方式進行更大型的投資，這使得青年宣告破產的比率創下新高，部份年輕人以低利率向政府申請貸款案，卻因為「債滾債」而導致無法償還，演變成政府只能「代位償還」。

▲南韓房價，尤其是首都圈的房價近幾年飛快飆漲。（圖／路透社）

根據韓媒《亞細亞經濟》，南韓共同民主黨國會議員閔馨培（민형배）從庶民金融振興院所得到的數據資料顯示，今年8月20至29歲族群申請低利率貸款服務「政策保證商品」，最後因難以償還貸款而申請政府代位償還的案件數高達2萬1216件，形成國家政府代為還債的窘境。

以下將引用自韓媒《東亞日報》報導現今南韓年輕族群為生活背債的案例，之後介紹文在寅政府為年輕族群所提供的4大「政策保證商品」。

▼南韓20多歲民眾向法院申請破產之件數。（圖／ETtoday製圖，點圖可放大）

＊案例一：

28歲的權藝瑟（化名）從首都圈某專科大學視覺設計系畢業，5年前靠著在大學修習的專業，在某小型公司負責設計圖表，豈料才經過1年便因公司出現經營困難而遭到解雇，因此她決定考取9級國家公務員，在貸款到生活費後在首爾生活2年，期間準備研讀考試。

不過權藝瑟連續2年未能通過考試，最終她決定從去年起來到慶尚北道某小型公司，負責管理公司官網與線上諮詢窗口，豈料去年10月公司受新冠疫情衝擊而出現經營困難，她再度被迫離職，搬回父母的住處準備規劃求職，然而受到一連串打擊，加上她必須扛起家中經濟梁柱扶養父母，使她罹患憂鬱症，今年初向法院申請破產。

＊案例二：

仁川一名26歲的男子安尚赫（化名）是去年向法院申請破產的20至29歲青年的其中一人，他幼年時成長於父母離異的家庭，導致他求學時被迫半工半讀，高中一邊就讀職業學校、一邊打工，並於6年前考取首都圈某專科大學的機械學系就讀，然而光靠他高中打工時的儲蓄並無法負擔套房月租與生活花費，因此他申請2000萬韓元當作學貸，本來他之後計畫成為焊接工人後能夠定時償還學貸，豈料卻因父親罹癌而夢碎。

安尚赫信用等級評鑑分數低，難以輕易申請得到貸款，於是他在臉書上看到提供無工作者小額借貸的廣告後，貸款了500萬韓元做為父親癌症手術的醫藥費，債滾債、利息滾利息，最後他只能於去年9月向法院申請破產。

＊案例三：

今年23歲的金恩惠（化名）住在京畿道某座城市，高三時因為無法承受母親同居男友的暴力性侵，因此離家出走，最後在某彩妝美甲店上班，每個月薪水只有80萬韓元，連法定最低薪資都不到；19歲時欠下120萬韓元的信用卡債務；2019年她在某電子菸商店就業、打算邊還卡債，卻接到母親來電，表示需要一筆錢重新簽約租房。

由於她在儲蓄銀行能借到的金額較小，於是以年利率24%向金融貸款業者申請貸款，因此得以向母親匯款1500萬韓元。豈料，去年8月受到新冠疫情嚴重衝擊，電子菸商店幾乎沒有顧客來訪、因此難以維持收入，老闆要求她主動辭職，最後她於今年向法院申請破產。

▲南韓各年齡層2016至2021年申請「國家代位償還」之件數。（圖／ETtoday製圖，點圖可放大）

所謂的「國家代位償還」，即是指國家政府與金融機關代替借款人償還貸款。《亞細亞經濟》分析，南韓年輕人負債的現象普遍嚴重，因為一般信用度評鑑較低、甚至信用破產的民眾難以向金融機構申請額數較大的貸款（利率20%以上），因此會選擇申請政府提供的「4大專案」金融貸款商品。

文在寅政府所推出的「4大專案」金融貸款商品，包括勞工陽光論（근로자햇살론）、陽光論Youth（햇살론 유스）、陽光論15（햇살론15，數字指的是利率15.9%）、陽光論17（햇살론 17）。

＊舉例，提供「陽光論15」貸款金融服務商品的銀行為南韓國內15所銀行，包括韓國渣打銀行、慶南銀行、光州銀行、國民銀行、IBK企業銀行、大邱銀行、釜山銀行、水協銀行、友利銀行、全北銀行、濟州銀行、韓亞銀行、新韓銀行、農協銀行、KaKao Bank。

不過，部分年輕人在向政府申請貸款專案後，由於龐大的債務壓力，還是無法遵守還款計畫、甚至面臨破產窘境，最後只能向政府申請「代位償還」，由政府代替申請貸款的民眾還款，假設「政府代位償還」申請成立，則負責執行貸款的金融機關會向擔保機構的庶民金融振興院（政府與銀行合力出資）要求還債，其中庶民金融振興院需負擔90%的債務、貸款銀行則負擔10%債務。

從南韓國會議員閔馨培所提供的資料來看，20至39歲年輕族群申請「國家代位償還」的件數有日益增加的趨勢，20至29歲族群從2016年的1170件，攀升至1萬7436件，今年截至8月底更有2萬1216件；而30至39歲族群則從原本2016年的1938件，至2020年時為2萬2380件。

▲南韓年輕人負債日益龐大。（示意圖／CFP）

根據《朝鮮日報》今年7月底的報導，「陽光論17」的政府代位償還率（總貸款金額 / 政府代位償還額）超過10%，即每100人申請貸款者就有10人無能力還債。「陽光論17」主要向信用較低者提供貸款服務，最多可貸1400萬韓元（約新台幣33萬），其申請政府代位償還率暴增，從去年上半季的1.3%、去年下半季5.6%、今年第1季7.4%、今年第2季10.2%。

今年上半季「陽光論17」貸款件數為6萬8161件，總貸出金額為5561億韓元（約新台幣130億元），如若貸款者申請「政府代位求償」，則負責執行貸款的金融機關會向擔保機構的庶民金融振興院（政府與銀行合力出資）要求還債。

而供青年貸款做為生活費的「陽光論Youth」今年上半季貸款件數約3萬件，總貸出金額為1320億韓元（約新台幣31億元），政府代位償還率從去年底的0.2%，成長至今年上半季1.9%。另外，政府還提供信用評鑑低的民眾信用卡，同樣名為「陽光論Youth」，每月最高額度為200萬韓元（新台幣4.6萬），遭專家批破壞市場機制。

南韓金融委員會今年7月7日將「陽光論17」利率調降2%至15.9%，另行更改利率並推出「陽光論15」後，預估申請貸款者人數將會增加。

▲▼南韓青年被生活壓力與負債壓得喘不過氣。（示意圖／CFP）

南韓年輕族群生活壓力、負擔日益龐大，尤其在新冠疫情以後更是如此！

一名年僅22歲的男子姜某，自幼雙親離異，其父親（56歲）長年酗酒、工作不穩，原本在汽車零件廠工作月領200萬韓元，然而2020年9月在澡堂昏倒，送醫後被診斷急性腦中風、腦出血；由於姜某身材肥胖求職不易，又得負擔父親2000萬韓元手術費、住院費、看護費，導致其沒錢繳納房租、瓦斯費、電費、電話費，最後慘遭斷水斷電，甚至得透過通訊軟體四處向親友借錢，最後迫於無奈今年5月把父親接回家中。

最後，姜某決定不再看顧父親，間接導致其死亡，慘遭一審法官判處殺人罪、遺棄直系尊親屬等罪嫌；而儘管共同民主黨候選人李在明曾提起此案，將此案視為近年南韓青年族群生活窘迫、為被生活與債務所逼的代表案例，不過二審卻還是維持原判決，引起社會輿論廣大討論。

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