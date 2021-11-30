　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「地獄朝鮮」58萬人棄求職！青年破產規模創新高　國家含淚幫還債

▲▼新冠疫情重創造成首爾明洞來客量大減，店家紛紛關閉、掛起待租招牌。（圖／達志影像）

▲新冠疫情重創造成首爾明洞來客量大減，店家紛紛關閉、掛起待租招牌。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓文在寅政府上任後積極打房，避免富人擁有多套房屋、穩定房價與房市供應，然而其不諳市場經濟的打房政策卻造成房價逆天飛漲，導致年輕族群難以買房；而近2年全球面臨新冠疫情，南韓經濟市場也面臨嚴重衝擊，光是首爾明洞等鬧區就有多處空店家招租，今年6月統計數據顯示高達58.3萬人放棄求職，其中27.3萬人為20至39歲的年輕族群，破產規模屢創新高。

南韓新冠疫情對於市場經濟的嚴重衝擊，加上房價的飆漲，造成年輕族群的相對剝奪感增加，且維持基本生活水準變得大為不易，加上國內人口日益高齡化，年輕族群不僅因飆漲的房租與生活花費感到吃不消，甚至還得扛住年老父母、長輩的住院或療養費，經年累月下造成貸款或家庭債務難以償還，因此開始出現惡性循環。

最後，年輕族群冒著風險以擴大貸款等方式進行更大型的投資，這使得青年宣告破產的比率創下新高，部份年輕人以低利率向政府申請貸款案，卻因為「債滾債」而導致無法償還，演變成政府只能「代位償還」。

▲▼南韓,南韓房地產,首爾,首爾公寓（圖／路透社）

▲南韓房價，尤其是首都圈的房價近幾年飛快飆漲。（圖／路透社）

根據韓媒《亞細亞經濟》，南韓共同民主黨國會議員閔馨培（민형배）從庶民金融振興院所得到的數據資料顯示，今年8月20至29歲族群申請低利率貸款服務「政策保證商品」，最後因難以償還貸款而申請政府代位償還的案件數高達2萬1216件，形成國家政府代為還債的窘境。

以下將引用自韓媒《東亞日報》報導現今南韓年輕族群為生活背債的案例，之後介紹文在寅政府為年輕族群所提供的4大「政策保證商品」。

▼南韓20多歲民眾向法院申請破產之件數。（圖／ETtoday製圖，點圖可放大

▲▼南韓20多歲民眾向法院申請破產之件數。（圖／ETtoday製圖）

　＊案例一：
 28歲的權藝瑟（化名）從首都圈某專科大學視覺設計系畢業，5年前靠著在大學修習的專業，在某小型公司負責設計圖表，豈料才經過1年便因公司出現經營困難而遭到解雇，因此她決定考取9級國家公務員，在貸款到生活費後在首爾生活2年，期間準備研讀考試。

不過權藝瑟連續2年未能通過考試，最終她決定從去年起來到慶尚北道某小型公司，負責管理公司官網與線上諮詢窗口，豈料去年10月公司受新冠疫情衝擊而出現經營困難，她再度被迫離職，搬回父母的住處準備規劃求職，然而受到一連串打擊，加上她必須扛起家中經濟梁柱扶養父母，使她罹患憂鬱症，今年初向法院申請破產。

　＊案例二：
 仁川一名26歲的男子安尚赫（化名）是去年向法院申請破產的20至29歲青年的其中一人，他幼年時成長於父母離異的家庭，導致他求學時被迫半工半讀，高中一邊就讀職業學校、一邊打工，並於6年前考取首都圈某專科大學的機械學系就讀，然而光靠他高中打工時的儲蓄並無法負擔套房月租與生活花費，因此他申請2000萬韓元當作學貸，本來他之後計畫成為焊接工人後能夠定時償還學貸，豈料卻因父親罹癌而夢碎。

安尚赫信用等級評鑑分數低，難以輕易申請得到貸款，於是他在臉書上看到提供無工作者小額借貸的廣告後，貸款了500萬韓元做為父親癌症手術的醫藥費，債滾債、利息滾利息，最後他只能於去年9月向法院申請破產。

　＊案例三：
 今年23歲的金恩惠（化名）住在京畿道某座城市，高三時因為無法承受母親同居男友的暴力性侵，因此離家出走，最後在某彩妝美甲店上班，每個月薪水只有80萬韓元，連法定最低薪資都不到；19歲時欠下120萬韓元的信用卡債務；2019年她在某電子菸商店就業、打算邊還卡債，卻接到母親來電，表示需要一筆錢重新簽約租房。

由於她在儲蓄銀行能借到的金額較小，於是以年利率24%向金融貸款業者申請貸款，因此得以向母親匯款1500萬韓元。豈料，去年8月受到新冠疫情嚴重衝擊，電子菸商店幾乎沒有顧客來訪、因此難以維持收入，老闆要求她主動辭職，最後她於今年向法院申請破產。

▲▼南韓各年齡層2016至2021年申請「國家代位償還」之件數。（圖／ETtoday製圖）

▲南韓各年齡層2016至2021年申請「國家代位償還」之件數。（圖／ETtoday製圖，點圖可放大

所謂的「國家代位償還」，即是指國家政府與金融機關代替借款人償還貸款。《亞細亞經濟》分析，南韓年輕人負債的現象普遍嚴重，因為一般信用度評鑑較低、甚至信用破產的民眾難以向金融機構申請額數較大的貸款（利率20%以上），因此會選擇申請政府提供的「4大專案」金融貸款商品。

文在寅政府所推出的「4大專案」金融貸款商品，包括勞工陽光論（근로자햇살론）、陽光論Youth（햇살론 유스）、陽光論15（햇살론15，數字指的是利率15.9%）、陽光論17（햇살론 17）。

　＊舉例，提供「陽光論15」貸款金融服務商品的銀行為南韓國內15所銀行，包括韓國渣打銀行、慶南銀行、光州銀行、國民銀行、IBK企業銀行、大邱銀行、釜山銀行、水協銀行、友利銀行、全北銀行、濟州銀行、韓亞銀行、新韓銀行、農協銀行、KaKao Bank。

不過，部分年輕人在向政府申請貸款專案後，由於龐大的債務壓力，還是無法遵守還款計畫、甚至面臨破產窘境，最後只能向政府申請「代位償還」，由政府代替申請貸款的民眾還款，假設「政府代位償還」申請成立，則負責執行貸款的金融機關會向擔保機構的庶民金融振興院（政府與銀行合力出資）要求還債，其中庶民金融振興院需負擔90%的債務、貸款銀行則負擔10%債務。

從南韓國會議員閔馨培所提供的資料來看，20至39歲年輕族群申請「國家代位償還」的件數有日益增加的趨勢，20至29歲族群從2016年的1170件，攀升至1萬7436件，今年截至8月底更有2萬1216件；而30至39歲族群則從原本2016年的1938件，至2020年時為2萬2380件。

▲▼南韓年輕人負債日益龐大。（示意圖／CFP）

▲南韓年輕人負債日益龐大。（示意圖／CFP）

根據《朝鮮日報》今年7月底的報導，「陽光論17」的政府代位償還率（總貸款金額 / 政府代位償還額）超過10%，即每100人申請貸款者就有10人無能力還債。「陽光論17」主要向信用較低者提供貸款服務，最多可貸1400萬韓元（約新台幣33萬），其申請政府代位償還率暴增，從去年上半季的1.3%、去年下半季5.6%、今年第1季7.4%、今年第2季10.2%。

今年上半季「陽光論17」貸款件數為6萬8161件，總貸出金額為5561億韓元（約新台幣130億元），如若貸款者申請「政府代位求償」，則負責執行貸款的金融機關會向擔保機構的庶民金融振興院（政府與銀行合力出資）要求還債。

而供青年貸款做為生活費的「陽光論Youth」今年上半季貸款件數約3萬件，總貸出金額為1320億韓元（約新台幣31億元），政府代位償還率從去年底的0.2%，成長至今年上半季1.9%。另外，政府還提供信用評鑑低的民眾信用卡，同樣名為「陽光論Youth」，每月最高額度為200萬韓元（新台幣4.6萬），遭專家批破壞市場機制。

南韓金融委員會今年7月7日將「陽光論17」利率調降2%至15.9%，另行更改利率並推出「陽光論15」後，預估申請貸款者人數將會增加。

▲▼南韓青年被生活壓力與負債壓得喘不過氣。（示意圖／CFP）

▲▼南韓青年被生活壓力與負債壓得喘不過氣。（示意圖／CFP）

▲▼南韓青年被生活壓力與負債壓得喘不過氣。（示意圖／CFP）

南韓年輕族群生活壓力、負擔日益龐大，尤其在新冠疫情以後更是如此！

一名年僅22歲的男子姜某，自幼雙親離異，其父親（56歲）長年酗酒、工作不穩，原本在汽車零件廠工作月領200萬韓元，然而2020年9月在澡堂昏倒，送醫後被診斷急性腦中風、腦出血；由於姜某身材肥胖求職不易，又得負擔父親2000萬韓元手術費、住院費、看護費，導致其沒錢繳納房租、瓦斯費、電費、電話費，最後慘遭斷水斷電，甚至得透過通訊軟體四處向親友借錢，最後迫於無奈今年5月把父親接回家中。

最後，姜某決定不再看顧父親，間接導致其死亡，慘遭一審法官判處殺人罪、遺棄直系尊親屬等罪嫌；而儘管共同民主黨候選人李在明曾提起此案，將此案視為近年南韓青年族群生活窘迫、為被生活與債務所逼的代表案例，不過二審卻還是維持原判決，引起社會輿論廣大討論。

《宇宙人外信》時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►KANGOL超溫暖奶茶色大學T打折了

ET快訊
快訊／高嘉瑜首發聲 「希望不要有下一個受害者」
根本不是板橋林家人！　林秉樞真實背景曝
Omicron魔王12月入侵台灣？　陳時中：不排除這可能
看新聞才知女兒被打！　高嘉瑜母心疼說話了
快訊／爆痛毆高嘉瑜！林秉樞扯「喪母之痛」3點回應了
快訊／高嘉瑜一早現身立院　簽到後離去
快訊／鈕承澤今入獄！　性侵劇組女員工關4年
徐旭東首表態「反台獨」！　2件事讓他最著急
快訊／5縣市大雨特報！　冷氣團夾雨彈襲
ET民調／四大公投「這一項」首逆轉超車！
高嘉瑜男友「文青作品」被挖出！　網驚恐怖反差

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

17國已淪陷！Omicron攻入瑞典、西班牙　一張圖看懂確診分布地區

德國爆Omicron社區傳播！染疫男子無非洲旅遊史　累計4人確診

宏都拉斯總統大選「親中候選人」領先近20%　開票進度停滯

「地獄朝鮮」58萬人棄求職！青年破產規模創新高　國家含淚幫還債

Omicron入侵！英國再添2確診「3天累計11例」　蘇格蘭爆社區傳播

Omicron確診增至5例　澳洲宣布暫停12月1日邊境開放計畫

英F-35B戰機墜海影片曝！　疑「引擎失效」衝出航母秒消失

兩俄舉行聯合演習　怒斥北約兵力進逼國界

476年前料到Omicron爆發！　她曝「神鬼先知」關鍵預言

曾厚仁訪荷蘭談兩岸　指台灣倒下將引發骨牌效應

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

疑殺貓遭轟爆！劇組貼貓現況影片 遭臨演打臉：貓被電擊...當天埋了

女騎士疑違規右轉撞「輕軌列車」　列車頭刮傷毀損...高捷將求償！

男大生徒手抓「近200公分」大蛇 安撫後才捕呼籲：別妖魔化牠們

17國已淪陷！Omicron攻入瑞典、西班牙　一張圖看懂確診分布地區

德國爆Omicron社區傳播！染疫男子無非洲旅遊史　累計4人確診

宏都拉斯總統大選「親中候選人」領先近20%　開票進度停滯

「地獄朝鮮」58萬人棄求職！青年破產規模創新高　國家含淚幫還債

Omicron入侵！英國再添2確診「3天累計11例」　蘇格蘭爆社區傳播

Omicron確診增至5例　澳洲宣布暫停12月1日邊境開放計畫

英F-35B戰機墜海影片曝！　疑「引擎失效」衝出航母秒消失

兩俄舉行聯合演習　怒斥北約兵力進逼國界

476年前料到Omicron爆發！　她曝「神鬼先知」關鍵預言

曾厚仁訪荷蘭談兩岸　指台灣倒下將引發骨牌效應

愛吃花生還一道菜分3天吃　他肝長「棒球大腫瘤」爆瘦10公斤

家暴卻裝好男人！高嘉瑜男友「雙面文」曝光　曾說自己多禮、忍讓

中橫64.5公里10ｍ高樹木倒塌　橫阻車道全封閉緊急排除中

浪漫一日遊穿越仙氣銀瀑走進無人車站！瀑布秘境走路5分鐘就到

燃燒金紙燒毀蚵寮火勢猛烈險波及民宅　幸搶救得宜險釀災禍

主播見高嘉瑜家暴案：勾起痛苦記憶！　過來人「親吐離不開主因」

耳內悶脹！他就醫崩潰「耳朵變產房」　活生生飛蛾安居生子

各地「變天時程表」出爐！今天越晚越冷　連凍5天局部探10°C

姐姐謝金燕真的來了！盧秀燕豪氣宣布：加碼2組百萬現金12／5抽出

宋仲基外婆去世！剛拿下青龍人氣獎　收噩耗「悲痛守靈堂2天」

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

國際熱門新聞

下飛機稱台灣共和國　美國眾議員：對！100%故意

「喪屍鯊魚」慘遭啃食　肚破腸流仍在游泳

推特執行長傳將下台　股價開盤大漲

瑞典首位「女總理」8小時閃辭又當選！

辣妹上網「賣屁」　2天放97次賺進135萬元

日本閃電鎖國！Omicron來襲　商務、留學入境全喊卡

3孩童吃海龜肉亡！22人也中招送醫治療

路透：7國助台造潛艦　如桃太郎對抗惡魔

立陶宛議員酸被中國軍機迎接：中共不懂民主

即／日本宣布鎖國！明起全面禁止外國人入境

早料到Omicron！　她曝「神鬼先知」476年前就預言

推特宣布執行長卸任　亞格拉沃接棒

印度神童預言成真　12月後5件事要小心

即／道瓊開盤反彈上漲300點　美國旅行禁令奏效

更多熱門

相關新聞

日本本州東南海域發生「芮氏規模6.6地震」

日本本州東南海域發生「芮氏規模6.6地震」

位在日本本州東南「伊豆群島」的鳥島附近海域，在當地時間晚間9時41分左右，發生芮氏規模6.6地震，震源深度10公里，關東甲信、東北、靜岡縣有感震度為2級的地震。

日本「國產1號疫苗」臨床試驗結果出爐：有效性不足！

日本「國產1號疫苗」臨床試驗結果出爐：有效性不足！

壓力太大！南韓夯「放空」付錢耍廢一整天

壓力太大！南韓夯「放空」付錢耍廢一整天

畫出南韓小學生「羨慕北韓」　京畿道教育廳被罵爆

畫出南韓小學生「羨慕北韓」　京畿道教育廳被罵爆

文在寅：南韓暫緩防疫鬆綁「普打第3劑」

文在寅：南韓暫緩防疫鬆綁「普打第3劑」

關鍵字：

日韓要聞南韓負債國家債務代位償還青年南韓青年

讀者迴響

熱門新聞

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

高嘉瑜「施暴男友」回應了！　自私反問：什麼時候報

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

米砂徵高顏值AV男優　點名要「炎亞綸等級」釣出本尊

獨／小鮮肉「性慾太強」連白靈都怕

高嘉瑜被男友開房竟重毆　變調原因曝光

高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷

高嘉瑜傳多部「私密影片」被掌握　被家暴卻不敢分手

400年前已知Omicron會爆發！神鬼先知預言成真

李李仁強暴戲太兇殘　不敢給兒看

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

「最強凍齡台女星」是她！日本人看臉猜26歲…一聽答案驚呆

工安新人督導　工人酸：你最沒用

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

更多

最夯影音

更多
萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去
男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面