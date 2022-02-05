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「快來吃我！」70公斤歐巴桑標榜性愛不限次數！男客：寧願餓死

▲▼色情。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲男客上門驚見「終極照騙」。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／綜合報導

北部一名男子上網找小姐，看到美乳照上標榜「1小時內愛愛次數無上限」，男子興奮相約，上門發現對方外型跟想像差很多，見小姐嬌喊「快來吃我～」男子打開房間的燈，被眼前的「歐巴桑」嚇壞，急忙穿褲逃離喊，「我寧願餓死！」後來偽裝成客人的警方將該賣淫女逮捕，並私下透露，「看到真的有嚇一跳。」

▲▼色情。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲50多歲的張女透過姊妹介紹下海，由於體重接近70公斤，加上外型蒼老，因此賣淫集團採取「低價＋美乳照」吸客。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，50多歲的張女透過姊妹介紹下海，由於體重接近70公斤，加上外型蒼老，因此賣淫集團採取「低價+美乳照」吸客，每次性交易要價1500元（比行情價低了1千元以上），且1小時內不限性愛次數，下海至今2個多月，每天能成交的男客約2人，大多時候都被「打槍」。

面對小姐跟照片差很大的情形，一名老司機表示，「反正就是打槍，再找下一個，要不是因為這是違法的事，不然我超想提告詐欺的！」老司機補充說，「有些年輕人剛開始玩，可能會不好意思走，或是不知道可以打槍，才硬著頭皮消費，那就真的很浪費錢」；警方表示，目前依廣告資訊向上追查，以涉嫌妨害風化罪偵辦中。

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