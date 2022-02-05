離職前爽放特休假！過來人曝「恐怖雷點」：小心結怨

▲許多上班族打算趁農曆年過後轉換新跑道，但剩下的特休假該如何處理也是一門學問。（示意圖／資料照，下同）

網搜小組／閔文昱報導

農曆年過後即將迎來轉職潮，不少上班族在轉換跑道前，都會認真思考剩下的特休假究竟該如何處理。一名即將離職的網友就指出，他所剩的特休假足夠讓他一路休到離職，但擔心會給人不好觀感，於是詢問大家意見「如果是你們會把它都請掉嗎？」引發不少關注。

一名網友在PTT「Tech-Job」版以「離職前會刻意把所有特休都請完嗎？」為題發文表示，他在離職前還剩下滿多天的特休，如果每天都請的話，等於幾乎不用去上班了，不過他也擔心，「雖然沒違法，但感覺給人觀感不是很好」，因此苦惱求問「好奇一下，如果是你們會把它都請掉嗎？」

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文章一曝光，馬上吸引許多鄉民討論，紛紛留言「看整個team平常待人如何啊」、「請完很正常啊，不然送公司嗎」、「不缺錢就請掉阿」、「沒人希望待退弟兄一直留著吧，離職日再回公司就好了」、「都要離職了還會在乎觀感？我之前離職前請了一個月」、「放完對公司也有利阿，不用換錢給你」、「都要走了，安安靜靜地走就對了，把假休完很合理啊」。

不過，也有過來人提醒，「該交接的好好交接不要結怨就好」、「我當時離職也是很不爽老闆跟環境，但還是演一下做到最後一刻，做人留一線，日後好相見，你永遠不知道以後還會不會遇到或需要對方幫忙」、「說真的，我會選擇剩下幾天就好好做完，給人留個好印象，以免同事主管起賭爛，日後reference check錶你，同事對這種什麼都不交接、提離職當天直接放假的應該會很不爽」。