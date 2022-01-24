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離職報告「多寫3個字」　他竟收傳票要賠公司13萬

▲桃園市25歲吳姓女子去年3月離職前，將公司電腦設計圖檔全部刪除，還植入惡意病毒讓公司無法再開啟使用，公司怒而提告吳女，桃檢10依妨害電腦電腦使用罪提起公訴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大連一名男子辭職報告多寫3個字，結果反被公司求償。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸大連市一名男職員因5年沒有漲薪水決定離職，於是在網路上下載模板改寫「辭職報告」，結果就因裡面有「請批示」3個字，他收到法院傳票，指企業狀告他曠工，並要求賠償經濟損失2.9萬元（人民幣，下同，13萬元）。

據《每日經濟新聞》報導，彭晨宇2021年3月因公司5年未漲工資，於是決定離職，他提前30天向人力資源部門提交了紙質辭職報告，報告是他根據從網上下載的模板改寫的，文末有「請批示」字樣。

同年4月23日，彭晨宇打包辦公用品離開公司，讓他意想不到的是，他在5月20日收到了法院傳票，指企業狀告他曠工，並要求賠償經濟損失2.9萬元。

經審理，大連市金州區人民法院認為，彭晨宇提交的辭職報告上有「請批示」字樣，屬於協商解除勞動關係，不符合勞動合同法第三十七條規定的「勞動者提前三十日以書面形式通知用人單位，可以解除勞動合同」的情形，而是適用勞動合同法第三十六條規定的「用人單位與勞動者協商一致，可以解除勞動合同」的情形。因此，在雙方未協商一致的情況下，彭晨宇的行為屬於曠工，應賠償用人單位經濟損失。

彭晨宇的經歷在大陸網路引發熱議，登上微博熱搜第二。網友表示，「這些公司真的缺德到家了」、「沒有溫度的企業注定走不長遠」、「辭職報告是通知不是請求批示」、「在入職的時候，公司是否對辭職有關事項做過報告或培訓呢，如果沒有，公司是否也有沒有事先告知而導致員工出現這種錯誤的責任呢？」。

無獨有偶，大連市金州區人民法院2020年7月還審理了一起類似案件。任職於高新企業的王慶珂因公司未繳納社會保險，且拖欠2個月的薪水6400元，於是提交了《解除勞動合同通知書》。

原本，根據勞動合同法，用人單位有未及時足額支付勞動報酬，未依法為勞動者繳納社保費等情形之一的，勞動者可以解除勞動合同，且用人單位應向勞動者支付一定經濟補償。

然而，由於王慶珂提交的《解除勞動合同通知書》是從網上下載的模板，其中並未寫明離職具體原因。最終，在法庭調解下，王慶珂只拿到了被拖欠的薪資6400元。

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