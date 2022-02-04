年前到貨的莫德納下週一配發　陳時中：11歲以下幼童打疫苗再評估

記者嚴云岑／台北報導

第二十一期疫苗將於春節後（2/7）開打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，年前到貨的莫德納疫苗，將於下週一發配，新簽約疫苗也會陸續到貨。本土Omicron個案0~9歲染疫人數增加，隨著開學在即，被問及是否考慮幫11歲以下幼童打疫苗？陳時中表示，11歲以下染疫重症率非常低，是否利大於弊還有待評估。

1922平台第21期預約已於1/27日下午4時截止，指揮中心公布預約數據，總共有119萬1621人完成預約，佔總量能的78.2%，其中以莫德納預約率最佳，總共有68萬0992人預約，預約率97.6％，預約率第二好的為高端疫苗，也有65.5%。BNT與AZ則分別有62.4%與30.3%預約率。

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台灣與美國莫德納藥廠簽約，今年將採購3500萬劑莫德納疫苗，首批151.2萬劑已於1月25日抵台，目前仍在封緘檢驗階段。指揮官陳時中表示，該批疫苗會在2/7配發，接下來也還會有，「我們會盡量爭取」。

指揮中心今日也公布今年1月以來516例本土Omicron案例症狀分析，雖然染疫年齡以20至40歲居多，但0~9歲個案也有上升趨勢，隨著開學在即，不少家長也關心11歲以下幼童是否能打疫苗。

對此，陳時中表示，還是要看國際情況再決定，但無論是對11歲以下或5歲以下，專家開放接種的想法「都沒有這麼強烈」，因為接種疫苗要思考的關鍵是「是否利大於弊」，國際間尚無絕對數值可供比較，加上這兩個年齡層染疫後重症機率「相對非常非常低」，因此台灣到目前而言尚無強烈意願。，