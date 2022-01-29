高嘉瑜巧遇霍建華兄問「華燈初上兇手」　網歪樓：可能是林秉樞吧

▲高嘉瑜貼出與霍建華哥哥、霍建元的合照，並與網友討論《華燈初上》的兇手。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

台劇《華燈初上》推出後隨即爆紅，其於第二季給出的許多線索，也讓推理劇情中的殺人兇手是誰，成為粉絲們津津樂道的話題。民進黨立委高嘉瑜昨（28日）貼出與飾演惡棍「檜木」馬天華的演員霍建華哥哥、台北市內湖區東湖派出所所長霍建元的合照，並透漏他們討論兇手的結論。

作為《華燈初上》的粉絲，高嘉瑜在臉書貼出與霍建元的合照，並興奮表示「遇不到霍建華，遇到霍建華哥哥，也要趕快問兇手是誰！」。

高嘉瑜也透漏霍建元的回答，「有三種可能」：一、蘇媽媽自導自演。二、花子及刑警。三、百合及販毒男友。而她也在貼文中詢問網友，對於這三種答案的看法，「大家覺得呢？」

對此，不少網友紛紛留言回答，也有些答案超過高嘉瑜給出的推論選項，有人認為兇手非選項之一，有的則是表示「三組都有份」、「四、子維」，但也有的網友歪樓調侃高嘉瑜的歌聲「（隱形的翅膀）才是」、「嘉瑜是兇手」，其中更有人重提曾家暴事件，表示目前的仍在羈押中的前男友林秉樞，「眼睛很像林秉樞」、「可能是林秉樞吧」。

▼高嘉瑜與網友討論《華燈初上》兇手，未料卻遭歪樓。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）