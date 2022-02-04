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美軍黑鷹直升機被炸爛「滿地殘骸」畫面曝光　擊殺IS首腦迫降自毀

記者吳美依／綜合報導

美軍特種部隊2日在敘利亞西北部執行夜間空降行動，突襲伊斯蘭國（ISIS）首腦哈希米，對方引爆自殺炸彈身亡，但軍用直升機殘骸四散的畫面，卻在網路上瘋傳。五角大廈稍後證實，儘管美軍無人傷亡，但任務剛開始，第160特種作戰航空團（SOAR）一架UH-60黑鷹直升機發生機械故障，只好迫降炸毀。

▲▼美軍黑鷹直升機在敘利亞反恐行動中迫降炸毀。（圖／翻攝推特@alothman_nabel1@ryankakiuchan）

▲▼美軍黑鷹直升機在敘利亞反恐行動中迫降炸毀。（圖／翻攝推特@alothman_nabel1@ryankakiuchan）

▲美軍黑鷹直升機在敘利亞反恐行動中迫降炸毀。（圖／翻攝推特@ryankakiuchan、@alothman_nabel1）

綜合外媒報導，美軍高官證實，這架UH-60黑鷹直升機經過大幅改裝，被評估「無法用於」返程飛行，因此機身被安裝炸藥引爆，並且遭戰機空襲炸毀。銷毀前，所有敏感裝置都已移除，也沒有任何機組人員受傷。

這場反恐行動持續2個多小時，根據敘利亞救難人員說法，至少造成13人喪命，包括6名孩童與4名婦女。一位附近居民接受《華盛頓郵報》採訪時說，他在凌晨1時左右聽見直升機抵達，接著傳來激烈槍響及爆炸聲。還有消息指出，多架AH-64阿帕契直升機、CH-47 契努克以及UH-60黑鷹直升機出現在上空，但未獲官方證實。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）等官員指出，哈希米與多起恐怖攻擊有關，包括美軍去年撤離阿富汗時，在喀布爾機場發生的自殺炸彈攻擊。特種部隊透過指紋及DNA資料，確認哈希米已經身亡。

 

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