美軍在敘利亞發動「大規模反恐行動」　傳至少13人喪生

▲美軍特種部隊2日在敘利亞伊德利卜省發動「反恐行動」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

五角大廈證實，美軍特種部隊2日晚間在敘利亞伊德利卜省（Idlib）執行一次「成功的」反恐行動。根據當地居民及人權組織說法，本次突襲持續約2小時，目標可能是蓋達組織（al Qaeda）的高階聖戰份子，並且造成至少13人喪生。

CNN、《衛報》報導，五角大廈發言人柯比（John Kirby）2日晚間聲明，本次行動由美國中央司令部負責，「這次任務非常成功，沒有美軍傷亡。我們未來將提供更多資訊。」媒體形容，這是美軍2019年在該省狙殺伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）後，規模最大的一次行動。

▲當地居民及NGO組織表示，至少13人喪生，其中包含7位平民。圖片已經黑白處理。（圖／達志影像／美聯社）



NGO「敘利亞人權瞭望台組織」表示，美軍一架直升機在村莊阿特梅（Atme）附近降落。負責人拉赫曼（Rami Abdel Rahman）向《法新社》透露，「至少13人被殺害，其中包括4名孩童及3名婦女。」

《法新社》記者造訪阿特梅郊區，發現一間疑似遭攻擊的2層樓民宅，不僅窗框破裂，磚瓦剝落，天花板燒焦，屋頂也部分坍塌。在其中一些房間裡，鮮血染紅牆壁及地板，床墊海綿及殘破家具散落一地。

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