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過年遇長輩問「社工系能幹嘛？」　女大生神回1句話：親戚秒閉嘴

▲▼初二,禁忌,回娘家,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲長輩各種崩潰提問，是許多人心中的惡夢。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

過年時許多人最害怕的事情，就是面對長輩們的「言語關愛」，從就學、工作、感情到婚姻無所不問，各種問題連環轟炸，就有網友分享「過年時各科系的悲劇」，貼出各種科系被長輩問到崩潰的哏圖，引起許多大學生的共鳴，其中一名社工系的女網友被長輩問「社工系能幹嘛？」一句話反擊讓長輩閉嘴。

原PO在Dcard上發文，每次只要到過年，很多學生都得面對親戚、婆媽、叔叔，各種長輩的崩潰問題，並貼出律師朱立偉在粉專「雷丘律師就決定是你了」分享的「過年各科系崩潰問答」」哏圖，每一張圖完全戳中大學生的心坎，例如讀中文系的學生可能被質疑「中文誰不會？」讀心理系的則會被問「你猜我現在在想什麼？」讀醫學系的則會被質疑「可是Google不是這樣說的」。

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貼文一出，釣出不少苦主留言，「化工系，阿公每次都說讀這麼久，沒看過你做出一顆炸彈」、「外文系，每次都要幫忙看化妝品成分表」、「補一個行銷系！啊不就是賣東西哪裡難？誰不會買東西？」「今年觀光系應該會被問：找到工作了嗎？」「設計系，設計這個很簡單吧？設計一下啊，那麼簡單不用錢吧」。

其中一名讀「醫學社會學與社會工作學系」的女大生表示，過年遇到親戚都會被問「社工系可以幹嘛？」她則回「我在學校等著嫁醫生啦！」此話一出，在場所有婆媽都閉嘴了。許多網友在底下大讚，「好屌，快點學起來，社工不是志工啦」、「優質解答」。

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