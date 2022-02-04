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李問深蹲馬祖選服好特殊！　搭直升機教英文、要吳怡農簽名入列

▲▼李問深蹲馬祖，教英文、要簽名都是選民服務的一環。（圖／翻攝自李問臉書）

▲李問與黨部同仁參訪台北市黨部時，特地要簽名、合影來「選民服務」。（圖／翻攝自李問臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨連江縣（馬祖）黨部成立1年多，2020年立委選舉以「淡菜男孩」獲得高度關注的黨部主委李問，選後持續深耕，並喊出將在2022年地方選舉將「遍地開花」，首次提名議員、鄉民代表、村長。李問透露，近期有位支持者拜託他索取民進黨台北市黨部主委吳怡農的簽名，成為印象深刻的選民服務，「她後來很開心地加入民進黨，顯示怡農在離島的魅力不減」。

李問在2020大選後，選擇留在馬祖深蹲基層，除推動民進黨連江縣黨部成立，也獻出很多「人生的第一次」，例如第一次自己開車上路、第一次搭直升機去教英文。他表示，2022地方選舉民進黨將首度在連江縣提名縣議員、鄉民代表、村長等基層公職，目標是「遍地開花」，盼讓馬祖可以有在野黨聲音，而不是一言堂。

此外，為了在馬祖經營扎跟，李問進行了許多特殊的選民服務，曾擔任國安會幕僚、是黨內知名「海歸派」的他，除了持續為當地小朋友、阿兵哥上英文課，也連續兩年推出連江縣黨部紀念小物，與在地設計師合作，將馬祖高粱酒重新包裝成限量紀念酒，且為吸引支持者到馬祖旅遊，特別規定必須親自到馬祖「面交取貨」，仍然賣到斷貨。

▼民進黨連江縣黨部紀念酒。（圖／翻攝自李問臉書）

▲▼李問深蹲馬祖，教英文、要簽名都是選民服務的一環。（圖／翻攝自李問臉書）

李問透露，有位支持者拜託他要「吳怡農的簽名」，是近期印象最深刻的選民服務，雖然吳本人並沒有到過馬祖，但李問趁著公務往返台北時，拜託吳怡農簽名拍照，把照片傳給人在馬祖的吳怡農粉絲，「她後來很開心地加入民進黨，顯示怡農在離島的魅力不減」。

李問說，他和吳怡農都是2020立委參選人，當時也是受到吳決定參選的鼓舞，中央黨部才找更多年輕人投入艱困選區，組成「台灣派對」連線，而在廣泛提名青年投入艱困選區的機緣下，中央黨部徵詢他在台北參選的意願。不過，李問最終選擇投入被視為「超艱困選區」的馬祖，以穿著馬祖淡菜裝、背著氣球徒步環島拜票打出知名度，最終獲得11.77%選民支持，總統蔡英文該年也在連江縣獲得19.81%得票率，刷新民進黨歷史紀錄。

「選後馬祖能夠成立全國最後一個黨部，也要感謝怡農的一開始的勇氣，鼓勵青年參政，也間接促成了一個非典型的黨部誕生」，李問談到期許說，當馬祖越國際化、國際知名度越高，不僅對產業發展有幫助，對馬祖的安全也更有保障，例如今年2月12日第一屆「馬祖國際藝術島」開跑，由文化總會和縣府合辦，象徵中央和地方合作。

▼教小朋友英文也是李問的「選民服務」之一。（圖／翻攝自李問臉書）

▲▼李問深蹲馬祖，教英文、要簽名都是選民服務的一環。（圖／翻攝自李問臉書）

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