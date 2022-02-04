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台東池上漫遊！穀倉藝術館、街角創作　散步就能蒐羅5景點

▲▼台東池上藝文散策。（圖／記者林育綾攝）

▲台東池上藝文散策，散步就能抵達，穀倉藝術館、街角藝術一次看。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台東報導

台東近年藝術活動興盛，宛如一座大美術館！其中池上鄉不僅有「秋收稻穗藝術節」每年吸引許多觀眾朝聖，整個鄉鎮也日漸瀰漫藝術文化氣息，像是「池上穀倉藝術館」近來展出《傳奇──席德進》私藏展；還有素人藝術家王金生與在地鄉親合作，打造迷人的街角裝置藝術，只要散步就能一次蒐羅！

一、池上穀倉藝術館

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▲▼台東池上藝文散策。（圖／記者林育綾攝）

▲「池上穀倉藝術館」由60餘年的老穀倉活化翻轉。（圖／記者林育綾攝）

「池上穀倉藝術館」由60餘年的老穀倉活化翻轉，透過蔣勳老師與台灣好基金會董事柯文昌牽引，在地農民梁正賢提供家中的老穀倉，作為池上藝術館的基地，再由建築師陳冠華團隊進行改建。作為在地藝術館，展出的每件作品，就像藝術家歷經漫長的辛勤努力、走過日曬風吹雨淋考驗所結出的美麗稻穗。

▲▼台灣好基金會「池上穀倉藝術館」再推出《傳奇──席德進》特展。（圖／台灣好基金會提供）

▲「池上穀倉藝術館」推出《傳奇──席德進》特展。（圖／台灣好基金會提供）

近來池上藝術館展出《傳奇──席德進》特展，席德進是華人史上最早出櫃的藝術家，他的畫作「嫵媚」與「正氣凜然」能夠同時並存，生前創作豐沛，即使離開人間40年，仍是台灣當代最具影響力的傳奇藝術家。

此次展覽，取得了14位私人藏家，還有席德進的7位友人支持，出借鮮少曝光的收藏，讓這檔展覽能窺見更多他的私人情感！透過展覽，可看見席德進在台灣30年的生命傳奇，活靈活現的「生」，還有從壯年到晚年的心境轉變。

▲▼台灣好基金會「池上穀倉藝術館」再推出《傳奇──席德進》特展。（圖／台灣好基金會提供）

傳奇—席德進作品私藏展
日期：2021.12.24—2022. 4.3
時間：10：30~17：30（週三~週日）
地點：池上穀倉藝術館
地址：台東縣池上鄉中西三路6號
電話：089-862-089
票價：50元／20元／池上在籍免費
春節期間2月2日（大年初二）開館營業 （1/24~2/1休館）

二、街角藝術

▲▼台東池上藝文散策。（圖／記者林育綾攝）

▲台東池上街角藝術之一，王金生用600到700個回收的玻璃瓶重新切割組合，創作了《池上星球》。（圖／記者林育綾攝）

來到池上，不只可在穀倉藝術館欣賞席德進的作品，還能欣賞素人藝術家王金生與在地鄉民共創的「街角藝術」！他原先在北部從事油漆工，後來透過池上鄉長張堯城邀請來到池上，利用廢棄鋼管、鐵架、磁磚、各色玻璃瓶等資源回收物為材料，發揮巧思重新創作，將閒置的街角巷弄，打造成迷人的角落。

1.《池上星球》

▲▼台東池上藝文散策。（圖／台灣好基金會提供）

▲在寧靜的夜裡，散發七彩溫暖的光芒。（圖／台灣好基金會提供）

喜歡宇宙的王金生，在火車站附近的中山路上一座大樹旁，將600~700個回收的玻璃瓶重新切割組合，創作了《池上星球》，白天靠近看，能從玻璃瓶底看見一絲絲光彩；而在寧靜的夜裡，散發七彩溫暖的光芒，讓旅人可以在此停留稍歇，安靜對話。（位置：池上中山路203號）

▲▼台東池上藝文散策。（圖／記者林育綾攝）

▲▼白天靠近看，能從玻璃瓶底看見一絲絲光彩。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台東池上藝文散策。（圖／記者林育綾攝）

2.《開在池上的花》

▲▼台東池上藝文散策。（圖／記者林育綾攝）

▲《開在池上的花》由王金生與池上在地的阿公阿嬤、幼稚園的小朋友、路過的旅客，一共182人完成。（圖／記者林育綾攝）

在池上鄉農會旁的巷弄牆面，有一面《開在池上的花》藝術品，是王金生與池上在地的阿公阿嬤、幼稚園的小朋友、路過的旅客，一共182人化身街頭藝術家共同參與，合力拼接完成，期望讓來到池上的人們心花朵朵開！（位置：池上通水巷，震峰茶行右側牆壁）

▲▼台東池上藝文散策。（圖／台灣好基金會）

▲《開在池上的花》由王金生與池上在地鄉民、路過的旅客，一共182人完成。（圖／台灣好基金會）

▲▼台東池上藝文散策。（圖／記者林育綾攝）

▲▼《開在池上的花》由王金生與池上在地鄉民、路過的旅客，一共182人完成。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台東池上藝文散策。（圖／記者林育綾攝）

3.《日出日落》

▲▼台東池上藝文散策。（圖／記者林育綾攝）

▲王金生作品《日出日落》。（圖／記者林育綾攝）

在靜修路的另一頭，則有以酒紅色圓型象徵太陽，以竹林代表地平面的作品《日出日落》，同樣以廢棄材料創作，王金生希望來到池上的旅人，都能放下都市急促的腳步，無論日出或日落，隨時能享受悠閒好心情。（位置：池上靜修路）

4.《樂林星系螢相迎》

▲▼台東池上藝文散策。（圖／記者林育綾攝）

▲《樂林星系螢相迎》是王金生邀請在地的阿嬷們以「鍋蓋」自由創作。（圖／記者林育綾攝）

沿著池上穀倉藝術館前方的中西三路直行，則有《樂林星系螢相迎》，是王金生邀請在地的阿嬷們以「鍋蓋」自由創作，讓它們化為「星球」，而「玻璃彈珠」則化身為「螢火蟲」，組成迷人的藍色星系。（位置：池上鄉中西三路，近福原國小）

▲▼台東池上藝文散策。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「鍋蓋」化為星球，而「玻璃彈珠」則化身為螢火蟲，組成迷人的藍色星系。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台東池上藝文散策。（圖／記者林育綾攝）

▲▼王金生作品地圖。（圖／台灣好基金會提供）

▲王金生作品地圖。（圖／台灣好基金會提供）

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