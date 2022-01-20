蔣介石銅像進駐台中七期！豪宅門口站崗　原因竟和一場飯局有關

▲台中七期出現一尊蔣介石銅像。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市七期高價房區近來出現一尊蔣介石銅像，在恬靜的社區裡格外引人注目，不少民眾好奇紛紛拿起手機拍照。有人認為，近2年銅像存拆問題有許多爭議，不宜公然擺放；也有人說，現在是民主時代，在私人土地擺放物品屬個人自由，且銅像擺放在路上也有如動畫情節，如蔣公半夜走累了留在該處休息，令人心中懷有遐想，頗為趣味，不須太嚴肅看待。

據悉，該銅像是上週屋主與友人聚餐時，酒後打賭是否敢在豪宅前擺放蔣介石銅像，其中有人真的從回收廠花費數萬元購入，再動用吊車將其吊掛至該處。

由於近年「去蔣化」盛行，不少人認為蔣公銅像是權威時代象徵，存拆問題有許多爭議，有民眾表示該銅像放在公開場合上「不是很妥當」；也有人說，現在是民主時代，放雕像在私人土地是個人自由，無須用政治角度過度解讀。

還有民眾認為屋主相當幽默，在台中路上看到蔣公銅像，就像是小時候讀到的鬼故事，試想該銅像到了晚上於市區到處走動，突然看到豪宅想歇息，結果就一路待到早上，非常趣味。

▲豪宅區出現蔣介石銅像，引發民眾議論。（圖／記者白珈陽攝）

另外，來自彰化鹿港林家的後代林小姐表示，他們家族早期是地方望族，曾祖父白手起家經營紡織業、砂石場、電子、食品廠等，雖後來未如從前興盛，但為了感念曾祖父，家族也為其造了一尊雕像，至今仍存放於家中。由於看見本件引起討論的蔣公銅像，讓林小姐也聯想到家中祖先銅像，她說，只要沒有妨礙到他人權益，當作是裝置藝術看待即可。

▲林小姐出示家中祖先銅像，表示只要沒有妨礙他人權益，當作是裝置藝術看待即可。（圖／民眾提供）