華人最早出櫃藝術家！席德進私密遺作　池上藝術館完整開箱

記者林育綾／台東報導

華人史上最早出櫃的畫家席德進，他的畫作「嫵媚」與「正氣凜然」能夠同時並存，生前創作豐沛，即使離開人間40年，仍是台灣當代最具影響力的傳奇藝術家。如今台灣好基金會「池上穀倉藝術館」再推出《傳奇──席德進》特展，取得了14位私人藏家，還有他的7位友人支持，出借鮮少曝光的收藏，讓這檔展覽能窺見更多他的私人情感！

▲▼台灣好基金會「池上穀倉藝術館」再推出《傳奇──席德進》特展。（圖／台灣好基金會提供）

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池上穀倉藝術館先前展出《歷史就是我們自己──席德進》大獲好評，如今再推出第二檔《傳奇──席德進》特展，除了向14位私人藏家出借席德進的創作，還特別向7位當年跟席德進要好的友人出借相關收藏，都是鮮少或從未曝光的作品，包括攝影、繪畫、手稿等，即日起到4月3日期間限定展出。

▲▼策展人谷浩宇說，席德進的一生確實可以用「傳奇」來形容。（圖／記者林育綾攝）

策展人谷浩宇說，之所以用「傳奇」來命名這次特展，就是因為席德進的生命確實就像傳奇，有他孤獨、不妥協又充滿魅力的一面。

席德進在1923年出生，從1951年來到台灣時是28歲，此後就一路燃燒了30年，不間斷的創作，一直到被診斷出胰臟炎，在1981年過世，享年59歲。

這檔展覽中有7位好友出借私藏，他們都是席德進生前的學生或青年友人，如今也是各方大師，包括攝影家張照堂、阮義忠、謝春德、郭英聲、林柏樑，雄獅美術創辦人李賢文、文資專家李乾朗。因此比起上一檔展覽，這檔能看到更多席德進的生活、生命面貌，還有他的私人情感，也讓人們見證難得的師生情與友情。

▲林柏樑為席德進拍攝的攝影（左）；席德進畫林柏樑肖像（右）。（圖／記者林育綾攝）

其中林柏樑曾經是報社的攝影師，擅長紀實風格，也是席德進信任的助手之一。席德進生前也畫林柏樑的肖像畫贈送給他；而林柏樑曾以攝影捕捉席德進的畫面，並說大家總看見他愛熱鬧、高談闊論，興致一來還能當眾跳佛朗明哥舞，「但旁人不易察覺的是他在某些時刻無意間流露的孤寂」，而那樣的畫面在認識7、8年時，只拍到兩次，這次也難得展出。

▲攝影師謝春德替席德進拍下背影裸照。（圖／記者林育綾攝）

另外像是攝影師謝春德，席德進曾經在兩人初相識時，試探問過他是不是「圈內人」，謝春德不回應，席也不再多問；不過下一回碰面，席德進就請求他能否替自己拍裸照，而後來謝春德同意為他以「背影」的角度來呈現，儘管看不見正面表情，仍能感受到席德進的意氣風發、對身體的自信和坦然，留下此幅了不起的攝影作品。

▲席德進贈送郭英聲畫像及作品《擺渡人》。（圖／記者林育綾攝）

郭英聲則被席德進認為「有拍攝天份」，席更贈送一幅畫《擺渡人》給郭，當時他說，在國外就好好當「世界的藝術家」，而回到台灣，就好好當「自己的藝術家」，這幅畫也像是淡淡地回應生命長河，是席德進在台灣第2個10年留下的作品。

席德進除了繪畫獨具風格之外，書法也非常有特色，他曾送給李賢文一幅書法字，寫著「失敗本身是生命勇猛活過的証據」，字跡相當具有現代性、生命力，策展人谷浩宇還稱讚，「比任何異性戀男性更勇猛」。

▲ 席德進的書法字具有特色，還被形容「比任何異性戀男性更勇猛」。（圖／記者林育綾攝）

而此次展覽也收錄許多席德進的風景畫，除了實景之外，還有他的「內心風景」，當然也包括經典的人物肖像畫、他的自畫像，像是他在過世前最後幾個小時，寫了一張字條，致贈一幅在1951年（28歲）畫的自畫像給好友盧聲華，而這幅自畫像和字條也都難得在此次展覽亮相。

▲▼席德進在過世前最後幾個小時寫的字條，致贈自畫像給好友盧聲華留念。（圖／記者林育綾攝）



另外也有他為作家華嚴畫的畫像、彷若帶著心事的林婉珍，其中林婉珍肖像50年來從未曝光過。還有他在畫展裡巧遇的青年、生病住院時的臨床男孩等，都成為他的筆下人物，透過這些畫，也映照了當時席德進的心情，像是對畫展萍水相逢又不知名的青年，帶著茫然又不捨的情緒；而在病房的男孩，即使住院，仍透露著生生不息的青春氣息。

▲林婉珍肖像50年來從未曝光過。（圖／記者林育綾攝）

▲畫展裡巧遇的青年、生病住院時的臨床男孩等，都成為他的筆下人物。（圖／記者林育綾攝）



谷浩宇說，席德進的畫作，顏色濃烈卻乾淨，清透度高，另外「嫵媚」與「正氣凜然」也同時在他的畫裡展現，透過這次的展覽，更能看見席德進在台灣的三個十年生命傳奇，活靈活現的「生」，還有私人情感，以及從壯年到晚年的心境轉變。

▲《傳奇──席德進》特展在「池上穀倉藝術館」展出。（圖／記者林育綾攝）

傳奇—席德進作品私藏展

日期：2021.12.24—2022. 4.3

時間：10：30~17：30（週三~週日）

地點：池上穀倉藝術館

地址：台東縣池上鄉中西三路6號

電話：089-862-089

票價：50元／20元／池上在籍免費

春節期間2月2日（大年初二）開館營業 （1/24~2/1休館）