辦桌端出哪道台菜最可恥？「1菜色」讓PTT掀戰場：根本不是一道菜

▲辦桌最怕看到哪一道菜呢？與本文無關。（示意圖／記者陳家祥攝）



記者黃可昀／綜合報導

辦桌一定少不了佛跳牆、紅蟳油飯等大菜，不過也有人吃過令人傻眼的菜色，光看菜單就興致缺缺！一名網友好奇，大家吃過「最可恥的台菜」是哪一道？

辦桌通常都是10道以上的合菜，像是婚宴、尾牙、節日聚會都會辦桌，依照不同價位菜色會有差別，通常都一定會有幾樣比較高級的硬菜。有網友在PTT發問，辦桌有各式各樣的台菜種類，「什麼樣的菜色端出來會讓人傻眼、令人不齒？」

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最引發爭議的就是「炸湯圓」，這道菜的問題不在於難吃，甚至多數人都大讚好吃，但成本非常低，當成一道菜很不划算，因此高級餐廳會把炸湯圓當成免費招待，「炸湯圓很好吃啊，但是只能算點心，根本不是菜」、「炸湯圓不在於好不好吃，在於在餐廳或辦桌上看到會生氣，因為CP值不符」、「之前吃喜來登竟然有炸湯圓差點中風」、「看到炸湯圓會不爽，除非一桌低於3000。」事實上，無論多貴的喜宴都會出現炸湯圓，原因是這道「花好月圓」有團圓、生兒子的寓意。

▲炸湯圓評價很兩極。（圖／翻攝自PTT）



再來就是罐頭類，或是現成的冷凍食材，「三色豆啊」、「鮑魚罐頭，直接不演擺桌上」、「豬爌肉，每次都很晚上結果大家都吃飽，不然就是很肥沒人要吃，然後就變廚餘」、「只要上面淋一堆美乃滋的都可恥」、「像蝦餅但沒味道的那個鬼東西」、「冷盤生魚片吧，一堆買現成的」、「魚翅、烏魚子不是乏味就是難吃得要命。」