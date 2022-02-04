　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

辦桌端出哪道台菜最可恥？「1菜色」讓PTT掀戰場：根本不是一道菜

▲▼雙城辦桌。（圖／記者陳家祥攝）

▲辦桌最怕看到哪一道菜呢？與本文無關。（示意圖／記者陳家祥攝）

記者黃可昀／綜合報導

辦桌一定少不了佛跳牆、紅蟳油飯等大菜，不過也有人吃過令人傻眼的菜色，光看菜單就興致缺缺！一名網友好奇，大家吃過「最可恥的台菜」是哪一道？

辦桌通常都是10道以上的合菜，像是婚宴、尾牙、節日聚會都會辦桌，依照不同價位菜色會有差別，通常都一定會有幾樣比較高級的硬菜。有網友在PTT發問，辦桌有各式各樣的台菜種類，「什麼樣的菜色端出來會讓人傻眼、令人不齒？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

最引發爭議的就是「炸湯圓」，這道菜的問題不在於難吃，甚至多數人都大讚好吃，但成本非常低，當成一道菜很不划算，因此高級餐廳會把炸湯圓當成免費招待，「炸湯圓很好吃啊，但是只能算點心，根本不是菜」、「炸湯圓不在於好不好吃，在於在餐廳或辦桌上看到會生氣，因為CP值不符」、「之前吃喜來登竟然有炸湯圓差點中風」、「看到炸湯圓會不爽，除非一桌低於3000。」事實上，無論多貴的喜宴都會出現炸湯圓，原因是這道「花好月圓」有團圓、生兒子的寓意。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲炸湯圓評價很兩極。（圖／翻攝自PTT）

再來就是罐頭類，或是現成的冷凍食材，「三色豆啊」、「鮑魚罐頭，直接不演擺桌上」、「豬爌肉，每次都很晚上結果大家都吃飽，不然就是很肥沒人要吃，然後就變廚餘」、「只要上面淋一堆美乃滋的都可恥」、「像蝦餅但沒味道的那個鬼東西」、「冷盤生魚片吧，一堆買現成的」、「魚翅、烏魚子不是乏味就是難吃得要命。」

99元就能買到超時髦風衣洋裝

ET快訊
2022「2星座」會特別辛苦！　易有血光之災
老翁穿「全新袈裟」化緣遭紫南宮廟方驅趕　他暴怒：做那麼絕？
張敏隔29年再扮趙敏！　「雙眼下垂」英氣消失
賴弘國6年結3次婚！初一認證人夫身分　「空姐新婚妻」臉蛋曝
年假剩2天！　他哀號「查到明年去」網笑翻
全家咖啡買一送一！他買4杯只喝到1杯　怒告求償：賠我630塊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

初四 「接神晚」午後即可　尤其在「廚房」不能做7大禁忌

虎年最旺工作出爐！鹿港天后宮抽行業籤　電子業中「籤王」上上籤

2022鹿耳門天后宮台灣年　大年初四「迎喜神」熱鬧登場

長痘痘小心？命理師揭虎年「13生肖犯太歲面相」　4生肖看緊荷包

見友包6600元給情人　木頭男掏紅包袋「做1舉動」感動女友：100分

業務必看！虎年「住家公司」旺財7招曝　打造好運風水業績紅不讓

辦桌端出哪道台菜最可恥？「1菜色」讓PTT掀戰場：根本不是一道菜

他哀號剩2天年假「查到明年去」網笑翻！再努力3週：2月底又放3天

強冷空氣影響到初六！下探10度「專家曝最冷時間」

新港奉天宮抽出「中下」國運籤　「花開結子一半枯」建議要保守

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

女子闖紅燈對向警察亮燈追　騎士見「現世報」笑喊：水啦！

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

技術考驗！騎經嘉義義仁吊橋　高空會車超驚悚...踩空秒GG

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

初四 「接神晚」午後即可　尤其在「廚房」不能做7大禁忌

虎年最旺工作出爐！鹿港天后宮抽行業籤　電子業中「籤王」上上籤

2022鹿耳門天后宮台灣年　大年初四「迎喜神」熱鬧登場

長痘痘小心？命理師揭虎年「13生肖犯太歲面相」　4生肖看緊荷包

見友包6600元給情人　木頭男掏紅包袋「做1舉動」感動女友：100分

業務必看！虎年「住家公司」旺財7招曝　打造好運風水業績紅不讓

辦桌端出哪道台菜最可恥？「1菜色」讓PTT掀戰場：根本不是一道菜

他哀號剩2天年假「查到明年去」網笑翻！再努力3週：2月底又放3天

強冷空氣影響到初六！下探10度「專家曝最冷時間」

新港奉天宮抽出「中下」國運籤　「花開結子一半枯」建議要保守

初四 「接神晚」午後即可　尤其在「廚房」不能做7大禁忌

飾品控請進！寶石鍊戒、珍珠耳環是仙女標配　美貌封頂就靠這5家

虎年最旺工作出爐！鹿港天后宮抽行業籤　電子業中「籤王」上上籤

黃西田、謝祖武帶頭置產高雄　曝「看好區域發展」

來場浪漫小旅行！新埔一日遊景點開箱　喝療癒香草茶賞絕美夕陽

5韓劇女神地位難撼動！金泰希熬20年成演技派　全智賢封影視圈變色龍

陸「最貴」春節檔票價翻倍！觀影人次直減900萬　網哀號：看不起

2022鹿耳門天后宮台灣年　大年初四「迎喜神」熱鬧登場

台東活水湖驚傳女子溺斃　救起明顯死亡待相驗釐死因

長痘痘小心？命理師揭虎年「13生肖犯太歲面相」　4生肖看緊荷包

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

連3天10℃地區曝　下波鋒面掃過溼全台

爸每月給1.8萬！男吐絕望心聲

11縣市變色！高雄破百　最新本土確診地圖曝

朋友拜年沒人給小孩紅包！她怨8年級生

初四「要吃折羅」迎財神　5大習俗、3大禁忌一次看

黃郁婷IG驚見五星旗　女醫：又壞又舔

2000刮刮樂槓！他：以前都有安慰獎

黃郁婷穿中國隊服　醫送祝福

男友襯衫接客！檳榔西施「清純戀愛臉」20秒片讓網瘋了

「禮金6萬消失」她痛心1決定：瞞著新郎！網讚爆

今「立春」強冷空氣襲探10℃　下波全台變天時間曝

婆婆邀請「大咖致詞」　她怒：不想辦婚宴了了

有車位停不得！他開酸Lexus「臉卻腫了」

更多熱門

相關新聞

初一、二「辦桌都取消」他嘆：相聚變少了

初一、二「辦桌都取消」他嘆：相聚變少了

眼見就要過農曆新年，但本土疫情持續擴大，讓許多人不得不選擇在家。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，很多怕被傳染的人，乾脆取消過年辦桌或回娘家吃飯，他們家族的人也受到影響，直嘆「真的是疫情害慘我們相聚的時間變少了。」貼文一出，留言則出現兩派哀號，話題引發熱論。

「南部辦桌真的亂來」他：烏魚子都沒在切

「南部辦桌真的亂來」他：烏魚子都沒在切

尾牙出現哪道菜最不爽？「這一道」好意外

尾牙出現哪道菜最不爽？「這一道」好意外

台酒年菜經典酒香MIX台味手路菜

台酒年菜經典酒香MIX台味手路菜

「辦桌」中獎率逾50%！2款新刮刮樂來了　總獎金破10億

「辦桌」中獎率逾50%！2款新刮刮樂來了　總獎金破10億

關鍵字：

炸湯圓辦桌台菜

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3「1大車、1小車」追撞　成立緊急應變小組

初四撞立春！　15禁忌勿踩

快訊／六福莊長頸鹿「布丁妹」搶救30分鐘亡　工作人員淚崩

納豆人還沒甦醒！「拔管恢復自主呼吸」

嬪妃「愛用4大宮廷春藥」榨乾皇帝！吃完1晚能戰10女

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

彩券行店員揭「刮刮樂中獎差別」　最推這2款

黃少祺兒確診「1傳8」

女房東除夕突到訪！她一聽差點被暖哭

第2張2千萬刮刮樂大獎又開在桃園　得主是30多歲男性！

李芷婷參賽《全明星》爆哭掉髮　遭洗版「退賽」霸氣回應了！

「醫界王陽明」恢單2年爆求婚成功！　新歡身份曝光

妻：女鬼跟你睡　人夫崩潰求離婚

車停「死巷中間」就回南部　愛療癒下場曝光

國中女遭繼父拉頭撞牆　鄰：每晚都挨餓

更多

最夯影音

更多
累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面