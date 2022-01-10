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「南部辦桌真的亂來」！他讚霸氣：烏魚子都沒在切　老饕加碼吃法

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲南部辦桌的菜色通常都很豪華。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者李芷萱／綜合報導

南部辦桌的菜色總是霸氣又澎湃，每次都能掀起一陣討論。近日有民眾放出菜色圖，一大塊烏魚子直接擺上桌，讓他直呼「南部鄉親辦桌真的亂來，烏魚子都沒在切」、「#南部就是霸氣」，除了吸引一些網友曬出吃過的菜色，也讓許多人羨慕表示，「想吃南部辦桌」、「昨晚吃桃園客戶尾牙，整桌烏魚子加起來不到半片。」

原PO在《爆廢公社》發文表示，「南部鄉親辦桌真的亂來，烏魚子都沒在切欸，一次給一半怎麼吃啦」、「南部就是霸氣。」從附圖可見一大塊的烏魚子幾乎佔據盤子，周圍還有放一些紅白蘿蔔絲，看起來相當可口。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲許多人看到烏魚子的圖後都說想吃。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此，許多網友留言表示，「身為南部人之一，真心覺得就是要這樣吃才爽」、「我吃過一次給一整片的...當場差點高血壓...」、「好羨慕...很少看到流水席了」、「等一下還有一整桶冰淇淋」、「南部人是辦可以吃飽，北部人是辦可以吃巧」、「南部一直都很霸氣，但我討厭烏魚子」，還有老饕分享吃法，「切薄，用高粱烤加水梨、蘋果都可以」、「配切片的棗子，超甜超好吃的」，也有人好奇問：「我以為南部都是一整條的」，原PO則回應，「半條啦，不過紅蟳是一隻。」

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關鍵字：

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