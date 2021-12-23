尾牙出現哪道菜最不爽？　「這一道」好意外：婚宴上超受歡迎

▲有網友發起討論，「尾牙出現哪一道菜，會讓你最不爽？」（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

年底一到，許多公司行號忙著辦尾牙，有的小公司就是當成聚餐，大一點的則是會請藝人表演，但都是為了犒勞員工的付出與辛勞。就有網友在臉書粉專「靠北餐廳2.0」發起討論，「尾牙出現哪一道菜，會讓你最不爽？」話題引發熱論。

問題一出，就有人紛紛留言，「桂竹筍沙拉」、「米粉湯很瞎」、「我曾經參加過一個婚禮上來整盤炒香菇。對！沒有其他材料了，只有九層塔炒、香、菇」、「金瓜炒米粉算一道菜、燙萵苣淋勾芡醬汁也算一道菜」、「蔥炒飯，大飯店招待的！傻眼」、「蘿蔔糕五片，十人分著吃」、「油飯、麻油雞、炒米粉、清炒高麗菜，一桌約2000元左右。而且在上市公司的尾牙，場地是自己公司，老闆的賓利還停在門口。」

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其中，有人一句「冷凍生魚片 還沒退冰的那種……是要我當冰塊加在酒裡一起喝嗎」引發共鳴，「真的耶！還會出血水那種」、「硬到可以拿來丟人。」還有不少網友提到這道，「封肉～～肥滋滋」、「表面肥油爛死鹹，裡面肉柴澀難吃還帶點豬臭腥味」、「腿庫竹筍」、「大蹄膀加筍乾」、「超肥封肉，下面一層厚筍！」

還有一樣菜色被提及，讓人頗意外，因為若是在喜宴上，這道相當受歡迎，「炸湯圓」、「算一道菜的，一道小湯圓」、「炸小湯圓沾花生粉吧」、「花好月圓」、「炸紅白色小湯圓。」

另外，也有網友表示，讓人不爽的是尾牙上的某些「文化」或瞎事，「強迫互相敬酒……」、「每個員工各出一道菜」、「致詞」、「一桌的尷尬」、「尾牙本身就讓我很不爽」、「議員立委來敬酒。」

不過，也有員工直呼，「有辦尾牙的公司，就已經比上不足，比下有餘了」、「年終多一點，管你出什麼菜照吃」、「真好！我做到退休了都沒有尾牙過」、「什麼？居然還有尾牙」、「有尾牙就感恩了」、「我已經三年沒吃過尾牙了，出什麼菜都可以」、「任何一樣都總比沒有半樣來的好。」