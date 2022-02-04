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新年最招財！這星座「打牌必揪」偏財運爆棚　第1名有望被高薪挖角

▲生肖虎的人，若能把握住好運，就能消散霉運。（圖／免費圖庫pakutaso）▲屬蛇的朋友，運勢從11月開端走上跛路，簡直就是名利雙收。（示意圖／記者孫于珊攝）▲屬馬的朋友創業可能開始有所成就。（示意圖／取自免費圖庫Pikrepo）

▲新年期間4星座財運最旺。（示意圖／記者孫于珊攝）

記者崔子柔／綜合報導

不少人會在新年時走訪財神廟，希望能求得好財運，命理專家、塔羅牌老師艾菲爾則表示，天上的物換星移，讓每段時間都會有某些人運勢、財氣特別旺盛，並公開農曆年前後最招財的4個星座，提供民眾參考，可以去沾沾這些星座朋友的好運。

第4名：雙魚座

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農曆年前後木星停留在雙魚座本命宮，有自帶財富的吸金體質，工作方面該賺的錢不會少，業績分潤更會讓口袋滿滿，艾菲爾老師建議，可以在農曆年期間約雙魚座的朋友出來聚會，沾沾財氣，說不準下個大把鈔票入袋的就是你。

第3名：金牛座

農曆年前天王星順行金牛座命宮，同時金星結束逆行，金牛座的偏財運會特別旺盛，有機會彩券中獎、投資獲利，還可能受長輩領導、收到貴人饋贈的紅包，艾菲爾老師表示，要打牌、買彩券時，不妨拉著金牛座的朋友一起，提升偏財運。

▲好運體質甚至影響婚姻。（圖／取自免費圖庫Pixaby）▲天生命中自帶財富。（圖／取自免費圖庫Pixaby）▲事業蒸蒸日上。（圖／取自免費圖庫Pxhere）

▲新年期間不妨和財運旺的友人多聚聚。（示意圖／取自免費圖庫Pixaby）

第2名：處女座

農曆年前後的處女座，偏財宮位有木星護體，在投資理財方面特別得心應手，每當需要資金周轉時，親朋好友都會拔刀相助，艾菲爾老師指出，在年節期間可以帶個伴手禮到處女座朋友的家中作客，也許會有意想不到的進財好事發生。

第1名：水瓶座

木星在農曆年前後照看水瓶座財帛宮，讓水瓶座對「銅錢味」特別靈敏，投資方面能有不小的進帳，或遇上高薪挖角的好事，艾菲爾老師表示，可以在新年期間請水瓶座的朋友吃頓好吃的下午茶，或帶他到喜歡的餐廳，也許能探聽到不錯的投資項目，一起發財致富。

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